El Atlético visitará Balaídos el domingo 5 de octubre, a las 21.00
El Celta ya tiene fecha y hora para la visita del Atlético de Madrid a Balaídos. LaLiga hizo públicos ayer los horarios de la octava jornada de Liga, que el equipo celeste cerrará frente al cuadro que dirige Diego Pablo Simeone. El choque tendrá lugar el próximo domingo día 5 de octubre, a las 21.00 horas, en el coliseo celeste. Será el séptimo choque que el conjunto que dirige Claudio Giráldez celebre en domingo en lo que va de temporada. Solo el jugado contra el Betis, adelantado de la sexta jornada, se ha disputado entre semana.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Armani a Amancio Ortega: «Pero, ¿usted quién es?» «Pues yo soy Zara»
- Agonía para llegar a Vialia: colas de más de media hora en todos los accesos
- Una trabajadora agota un año de baja médica y vuelve a pedirla al mes: el tribunal le da la razón frente a la Seguridad Social
- La Guardia Civil pone a media España en alerta por los cargos en la cuenta del banco tras perder la conexión del móvil
- La pesca recreativa se rebela contra la regulación que impulsa el Gobierno
- Atropello en una terraza de la Alameda en medio de la Feira Franca
- Una ciudad de recuerdos
- Alegría para los inquilinos: La ley permite prolongar el contrato de alquiler aunque el propietario quiera terminarlo