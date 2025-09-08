El filial se enreda con el VAR

El filial céltico no hizo honor a su nombre en el estreno de la temporada ante su afición y cosechó una dolorosa derrota en un partido que debió encarrilar en la primera mitad y en el que acabó cayendo en la recta final ante un Guadalajara en inferioridad numérica, víctima de las vídeo revisiones arbitrales y de su escasa fortuna.

Hugo González busca un balón aéreo ante Borja Díaz. | Marta G. Brea

El conjunto de Fredi Álvarez, que regresaba a Barreiro y lo hacía, además, en un horario poco habitual para la categoría, empezó con ganas de mandar y de agradar en el primer contacto oficial con su afición. Pero el ímpetu inicial no se tradujo en oportunidades ante la portería de un Guadalajara que no tenía problema alguno en ceder la iniciativa y juntar líneas para tratar de no pasar apuros.

Mediada la primera mitad, cuando el partido amenazaba con bajar el ritmo y los visitantes incluso se animaban a dar muestras de vida en ataque, Ángel Arcos protagonizó una sensacional acción individual, deshaciéndose de varios rivales en su carrera hacia el área para terminar con un disparo cruzado que salió rozando el palo.

La jugada espoleó a un filial céltico que enlazó acto seguido una buena acción combinativa para la llegada a línea de fondo de Gavián y su servicio al borde del área para Arcos. Sólo la aparición salvadora de un defensor visitante para interceptar el disparo evitó que los locales abrieran el marcador.

Un gol que toda la grada viguesa cantó minutos después en una falta directa de Hugo González que salió rozando la escuadra. Un tanto que muchos volvieron a celebrar a la media hora en una rápida contra que el propio Hugo definió con otro buen disparo que se marchó fuera por muy poco.

La buena primera mitad del Celta Fortuna finalizó con otra gran ocasión para haberse marchado en ventaja al descanso. Fue una falta lateral que acabó en los pies de Meixús en el área pequeña. Pero su rápido remate se encontró con la salvadora intervención de Zarco para evitar el tanto.

La segunda parte mostró un filial menos fluido, en el que Gavián y Arcos ya no profundizaban con asiduidad ni facilidad por bandas. Además, el Guadalajara empezaba a aprovechar las acciones a balón parado para inquietar a Coke.

Por eso, Fredi optó por mover su banquillo. Y casi consigue premio inmediato porque Somuah, al poco de entrar, casi marca con un cabezazo en una falta lateral que se marchó alto.

Pero la respuesta del Guadalajara fue contundente y en un veloz contragolpe Pablo Muñoz acabó mano a mano con Coke, que achicó muy bien el espacio al atacante para abortar el peligro.

Ahí acabó el partido y empezó el recital del nuevo sistema de revisión arbitral y las dos ocasiones de las que dispone cada entrenador para solicitarlo.

Porque un par de minutos después, Gavián recuperó un peligroso balón, entró en el área y cayó en el forcejeo con un defensa. El árbitro pitó penalti pero tras la solicitud de revisión visitante decidió rectificar su decisión.

A diez minutos del final fue Luis Bilbao el que aprovechó un balón suelto para poner el balón en la escuadra y firmar el 1-0. En esta ocasión fue el árbitro el que lo anuló y la solicitud de vídeo arbitraje viguesa la que no prosperó.

Instantes después se quedaba el Guadalajara con un jugador menos al ver la segunda amarilla Cañizo por una entrada sobre Meixús, decisión corroborada por el colegiado tras la enésima interrupción para consultar con el vídeo.

Y cuando todo parecía ponérsele de cara al Celta Fortuna, Ablanque enganchó un perfecto cabezazo en la segunda jugada tras un saque de esquina para lograr el gol que castigaba injustamente a los vigueses. Un conjunto local que gastó, además, estérilmente otra solicitud de revisión pidiendo un juega de fuera previo al tanto que el árbitro no estimó.

Ya en la prolongación, con el filial volcado, Mendes pudo hacer aún más injunto el castigo al conseguir el 0-2. Pero esta vez fue el propio árbitro el que decidió consultar las imágenes para anular el tanto por fuera de juego.