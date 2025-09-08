El ‘fichaje sorpresa’ de Giráldez

Javi Rueda se ha convertido con 23 años en uno de los futbolistas más destacados del Celta en el arranque de esta temporada. El zaguero malagueño se ha ganado la titularidad en el carril derecho, desbancando a Mingueza y a Carreira. Desde ese costado del campo firmó ante el Mallorca el primero gol del campeonato para el conjunto celeste. Además, fue el autor de la asistencia a Borja Iglesias para que los célticos sumasen un empate in extremis ante el Villarreal. Rueda agradece así la confianza que le ha mostrado Claudio Giráldez después de coincidir ambos en el filial céltico. De hecho, se ha convertido en el ‘fichaje sorpresa’ de la plantilla celeste en este verano. En unas semanas, Rueda volverá a disfrutar de una competición continental tras ganar la UEFA Youth League con el Real Madrid juvenil en 2020, de la mano de Raúl González y teniendo como compañero al también céltico Carlos Dotor, que ahora juega cedido en el Málaga.

Y en esa provincia andaluza se localiza la Sierra de las Nievas, de donde procede Javi Rueda. Con la selección que lleva el nombre de ese parque nacional donde crece el pinsapo compitió siendo muy joven el céltico, que a los cinco años se incorporó al equipo local, el Alozaina. De ahí pasó al Puerto Malagueño y más tarde entró a formar parte de la cantera del Málaga, desde donde dio el salto al Real Madrid juvenil. Después de tres años en La Fábrica, el ahora céltico se marchó cedido al San Sebastián de los Reyes y posteriormente al Murcia. Fue ahí donde el Celta se fijó en él para incorporarlo al Celta B, al que llegó en el verano de 2023. Entonces, el equipo blanco se reservó un 50 por ciento de una futura venta del malagueño, que finaliza contrato en Vigo en 2027.

Fue Giráldez quien convirtió a Rueda en carrilero derecho. Y el técnico no se olvidó del andaluz cuando dio el salto al primer equipo, pues le llamó en el último partido ante el Valencia para que pudiese debutar en Primera División. Era el reconocimiento a su gran rendimiento en el filial. Y después de trabajar durante la pretemporada de 2024 con el Celta, Giráldez aceptó que se fuese cedido un año al Albacete. Rueda no solo brilló como carrilero en el equipo manchego, con el que marcó cuatro goles, sino que fue elegido para el once ideal de Segunda División de la pasada temporada.

Este verano regresó a Vigo para quedarse en el primer equipo. Una lesión muscular retrasó su puesta a punto en la pretemporada. Ese contratiempo le apartó de la titularidad en el estreno liguero ante el Getafe. Jugó de inicio ante el Mallorca y lo celebró con su primer gol en la élite. Desde la Sierra de las Nieves celebraron por todo lo alto ese tanto de uno de sus deportistas más ilustres. También se alegraron sus paisanos de su primera asistencia de gol en una de las mejores ligas del planeta fútbol. No es para menos. Es el séptimo jugador más utilizado por Giráldez en las cuatro primeras jornadas del campeonato y, junto a Hugo Sotelo, es uno de los más destacados del Celta: el ‘fichaje sorpresa’.

Una conexión muy prometedora con Aspas

La fortaleza física de Javi Rueda le permite correr por toda la banda derecha, tanto cuando se incorpora al ataque como cuando retrocede para defender. Es una de las cualidades que más destaca del andaluz el director deportivo del Celta, Marco Garcés. Esa labor de largo recorrido de Rueda permite a Iago Aspas jugar con más libertad y menos compromisos defensivos. Se entienden bien el moañés y el malagueño. El capitán sabe medir como pocos los tiempos para poner el balón al espacio para que su compañero centre.«Es un futbolista que llega al último tercio del campo y es capaz de atacar la profundidad con una generosidad brutal. Tiene facilidad para atacar los espacios desde cualquier zona del campo, desde muy lejos de la portería o desde cerca, y es un recurso que nos viene muy bien. Ha adquirido continuidad en el juego. Va a aportar mucho porque nos da esa situación de un carrilero o de un lateral que puede llegar hasta la profundidad muchas veces más que en el juego en el pie», contaba semanas atrás Giráldez de su pupilo.Aunque la asistencia del gol de Rueda la firmó Sotelo y el pase de la asistencia del malagueño a Borja Iglesias salió del pie de Manu Fernández, el carrilero y Aspas han mostrado una gran sintonía por la banda derecha del Celta. Promete la conexión.