El Fortuna se estrena en Barreiro ante el Guadalajara con el recuperado Dela

El Celta Fortuna se presenta esta tarde ante su afición en Barreiro (14:00 horas) para afrontar su segundo partido de la temporada en la Primera RFEF después de sumar un valioso empate en la primera jornada en Zamora. Fredi Álvarez recupera efectivos, destacando la presencia en la convocatoria del centrocampista Dela, tras superar una lesión, uno de los veteranos de una plantilla que ha incorporado catorce nuevas piezas. Aunque el objetivo deportivo es mantener una plaza en la tercera categoría del fútbol español, el club continúa firme en su apuesta por la cantera y que filial siga siendo una fuente de abastecimiento del primer equipo. En eso coincide su técnico: «Estamos todos alineados en la apuesta por la cantera», subrayó ayer Fredi, que también ha citado para este encuentro a los juveniles Dani Noya y Ianis Tarba. No estará hoy en el campo de Lavadores Andrés Antañón, convocado por la selección española sub-19.

El entrenador del filial céltico no se fía de un Guadalajara recién ascendido: «Vendrán con la ambición y la ilusión de asentarse en la categoría». El equipo manchego, sin embargo, comenzó el curso con una derrota en casa ante el poderoso Tenerife (0-2).

Veintidós jugadores ha citado Fredi Álvarez para este estreno en Barreiro, instalación a la que tendrá que acostumbrarse de nuevo el filial céltico porque Balaídos estará reservado casi en excluvisa al primer equipo al afrontar un apretado calendario de partidos entre la Liga, la Copa y la competición europea.

Como porteros están Coke Carrillo, que viene de realizar la mejor parada de la jornada de Primera RFEF, Caio Barone y Marcos González. Defensas: Pabló Gavián, Pablo Meixús, Jan Oliveras, Joel López, Germain Milla, Anxo Rodríguez y Noah Rodríguez. Centrocampistas: Hugo Burcio, Dela, Adrià Capdevila, Dani Noya e Iao Barreiros. Delanteros: Hugo González, Álvaro Marín, Ángel Arcos, Bernard Somuah, Ianis Tarba, Luis Bilbao y Óscar Marcos. Este último, según el club, rechazó una importante oferta económica de Catar.

Además del citado Antañón, Fredi prescinde en esta ocasión del juvenil Mateo Sobral para enfrentarse a un rival recién ascendido y que acude a Vigo con el objetivo de sumar los primeros puntos de la temporada tras el tropiezo sufrido en la jornada inaugural. «No va a ser fácil. Vamos a tener que hacer muchas cosas bien para ganar los tres puntos. No tengo duda de que la afición va a estar con nosotros», añade el entrenador céltico.

HORA: 14:00 horas.

CAMPO: Barreiro.