As Celtas sobrevive al pánico

Un resultado engañoso –porque el Bizkerre hizo muy poco–, un primer tiempo con cosas interesantes para el equipo celeste y una recta final de segunda parte de 3ª RFEF (o Autonómica), no de 2ª Federación. Eso deparó el partido inaugural en la categoría para el equipo de Vicky Vázquez, que con los cambios naufragó y acabó, grada y jugadoras, pidiendo la hora.

La céltica Ana Toubes intenta superar a una rival, ayer.

Hagan borrado de la segunda mitad –mejor que no quede ni rastro– y abónense a la primera parte. Ante un equipo que defendió muy arriba, adelantando todas sus líneas, el Celta buscó las bandas con fluidez, supo ser veloz y se hizo con el mando. Había un once que lo intentaba y había otro, el local, que no solo quería sino que podía llevarse el encuentro.

En el segundo minuto, Nara buscó la portería y la guardameta getxotarra, que blocó mal, necesitó intervenir en dos tiempos. Por delante de la línea de tres, como siempre, María Figueroa, luego decisiva. Vicky Vázquez mantuvo el esquema de juego que le dio el ascenso. La entrenadora viguesa movió fichas y en el once de partida figuraban seis novedades (Sol, “Pañu”, Estela, Cuquejo, Tati Barcia y Noela), si acaso siete porque Celia Fontecha no era titular el año pasado, pero su propuesta futbolística es innegociable.

Sucede que el Bizkerre avisó al principio, chut de Nagore Garro (minuto 6) primero y después, la mejor jugada de ataque de todo el partido: una combinación al borde del área entre Pinilla y Ochandiano, con maravillosa devolución de tacón de ésta, que dejó a la zaga local desarbolada para que Pinilla centrase raso y, llegando en carrera al segundo palo, Atxirika fusilase. Una jugada para disfrutar en vídeo. Pero el Bizkerre no hizo más.

¿Se ponía el partido cuesta arriba? Sí en el marcador, pero no en el juego. El Celta buscó la banda izquierda y, en nada, igualó. Iraia tenía que salir a una escapada de Nara. Luego, un centro, un mal despeje, un balón sin dueña a siete-ocho metros de la frontal del área y María Figueroa no perdonaba: volea imparable que se colaba por el centro de la portería.

El Bizkerre nunca se echó atrás y minutos después recibía el segundo gol. Con un buen pase al hueco, Noela se escapaba, superaba la salida de la guardameta con un autopase y anotaba el 2-1. La coruñesa no perdonó: rapidez, habilidad y definición.

Entre el empate y el 2-1, Nara había probado fortuna de nuevo con otro de sus golpeos poderosos, rechazando la portera. Y no sería el último de la de Salvaterra. Una incursión de Toubes por la derecha, con centro medido al que no llegaba rematadora, un incursión de Ochandiano, junto con Pinilla las más incisivas del once vasco, un remate de Nara… y a vestuarios.

As Celtas situó a Toubes en punta durante veinte minutos. Las celestes se hacían más fuertes en la media y parecían sentenciar. Nara se iba por su banda, regateaba a Argaluza, que se la llevaba por delante. La propia Nara transformaba el penalti. Después, poco. Toubes cabeceaba alto un saque de esquina (minuto 63) y el partido discurría ya anodino, con síntomas de relax. Un muermo. Hasta que llegaron los cambios. Al banquillo Nara y Estela y, de repente, el Celta era incapaz de tocar, de jugar, de seguir controlando el partido. El Bizkerre se hacía con el cuero y, sin nada especial, tomaba la iniciativa.

Así empezaba el pánico. En el 75, un bote alto, cabezazo de Ávila hacia el área y, cuando iba a rematar Ochandiano, Muñi se le echaba encima derribándola. El colegiado, como en la acción sobre Nara, tampoco dudó y la propia Ochandiano se encargaba de firmar el 3-2 desde los once metros.

Luego, un centro perfecto de Toubes, era rematado por Lorenzo a las nubes. Un espejismo porque el Celta gripó motores. Buscó la velocidad de Luchi –tuvo el cuarto en el 87, pero Iraia sacó una mano providencial– y acabó pasando un cuarto de hora muy malo. Tanto que Vicky sentó a Noela para dar entrada a otra defensa, Paula Rodríguez, y el equipo acabó atrincherado, sin salida de balón, huérfano de combinaciones y con pinceladas de individualismo. Quince minutos de horror que el rival, que por fin cayó en Galicia, no supo aprovechar aunque el marcador otorgase a las de Xabier Expósito más méritos que los reales.