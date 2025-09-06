Williot, titular en la victoria sueca sobre Armenia

La selección sueca sub 21 se impuso ayer con claridad a la de Armenia por 3-0 en partido de clasificación para la fase final del Europeo de la categoría. Suecia mantiene el pulso con Polonia por el liderato del grupo E. Williot, único internacional céltico en esta última ventana, fue titular con el dorsal 10 a su espalda, disputó los 90 minutos, dio una asistencia y jugó en el centro del campo, más retrasado que en el Celta.