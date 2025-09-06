Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

| Europeo Sub 21

Williot, titular en la victoria sueca sobre Armenia

REDACCIÓN

Vigo

La selección sueca sub 21 se impuso ayer con claridad a la de Armenia por 3-0 en partido de clasificación para la fase final del Europeo de la categoría. Suecia mantiene el pulso con Polonia por el liderato del grupo E. Williot, único internacional céltico en esta última ventana, fue titular con el dorsal 10 a su espalda, disputó los 90 minutos, dio una asistencia y jugó en el centro del campo, más retrasado que en el Celta.

TEMAS

