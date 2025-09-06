Coke realiza la mejor parada de la jornada en Primera RFEF
REDACCIÓN
Vigo
El Celta Fortuna sumó un empate sin goles en Zamora gracias sobre todo a una gran intervención de su portero Coke Carrillo. La parada del guardameta céltico fue elegida como la mejor de la jornada en la Primera RFEF. En un ataque rival, el balón le llegó a un delantero del Zamora que remató a bocajarro en el área pequeña. El portero del filial céltico atacó el balón con todo el cuerpo extendido y logró despejar con un pie. Impidió que el equipo castellano celebrase un gol que supondría la victoria ante los vigueses.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El capitán y tres tripulantes más del «Karar» se dan a la fuga
- Al menos 15 muertos y 18 heridos, dos de ellos españoles, al descarrilar un funicular en Lisboa
- Arranca el coche antes de que subiese una mujer y la acaba atropellando en Vigo
- El Bono Concilia Familia se podrá solicitar desde el lunes: esta es la documentación que debes aportar
- La mejor terraza para cenar en Galicia: vistas al mar, precio asequible y a menos de una hora de Vigo
- Vigo aprueba el proyecto de Zonas de Bajas Emisiones
- «Ser el nuevo presidente supone un reto ilusionante»
- Propietarios ya exigen el abono de un año por adelantado para alquilar una vivienda