| Tercera RFEF
Cellerino debuta con el Gran Peña en Arteixo
Raúl Rodríguez
Vigo
Se acabaron las pruebas para el Gran Peña, que arranca una nueva temporada en Tercera RFEF. El equipo entrenado por Martín Blanco viaja a Arteixo para medirse a un equipo que la temporada pasada pasó apuros.
Los de Barreiro llegan con un equipo muy renovado. Uno de los fichajes importantes es el de Gastón Cellerino, que llega procedente de la UD Ourense, en donde anotó ocho goles.
El Gran Peña quiere repetir el buen arranque de la pasada temporada, fundamental para cimentar la permanencia. El partido es una buena prueba para calibrar el potencial del equipo. La semana que viene visitará Barreiro el Arosa.
HORA: 19:00.
CAMPO: Ponte dos Brozos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El capitán y tres tripulantes más del «Karar» se dan a la fuga
- Al menos 15 muertos y 18 heridos, dos de ellos españoles, al descarrilar un funicular en Lisboa
- Arranca el coche antes de que subiese una mujer y la acaba atropellando en Vigo
- El Bono Concilia Familia se podrá solicitar desde el lunes: esta es la documentación que debes aportar
- La mejor terraza para cenar en Galicia: vistas al mar, precio asequible y a menos de una hora de Vigo
- Vigo aprueba el proyecto de Zonas de Bajas Emisiones
- «Ser el nuevo presidente supone un reto ilusionante»
- Propietarios ya exigen el abono de un año por adelantado para alquilar una vivienda