Cambio en la dinámica de resultados

El Celta ha iniciado el nuevo curso con una dinámica de resultados desconocida desde que lo dirige Claudio Giráldez: tres empates en las cuatro primeras jornadas. Un arranque de curso que recuerda al de Víctor Fernández en la temporada 1998-99, en la que los célticos igualaron el marcador de las cuatro primeras jornadas en una campaña en la que también afrontaron su participación en Europa. A pesar de alcanzar tantas igualadas, el conjunto vigués tuvo un brillante final al situarse en la quinta plaza de la clasificación. Lo importante, pues, no es cómo se comienza sino cómo se acaba.

El Celta de Giráldez se había comportado hasta ahora como un equipo que se lo jugaba al todo o nada. En los primeros 49 partidos con el técnico porriñés, los célticos solo habían registrado un total de 9 empates, lo que supone un 18,3 por ciento del total. Muy lejos del 34,2 por ciento que alcanzó el equipo vigués con Víctor Fernández en el citado curso 1998-99.

Esa disposición al cara o cruz se ha roto en esta campaña, en la que el Celta ha encadenado tres empates en las últimas jornadas, lo que supone un 75 por ciento del total en este arranque de campeonato. Ese porcentaje, sin llegar al cien por cien del registrado entonces por Víctor Fernández, deja muy atrás el récord absoluto de empates en la historia de Primera División. Desde que se disputan 38 jornadas, el mayor número de igualadas (17) lo alcanzaron un total de cinco equipos: el Mallorca, en el curso 1989-90; Rayo Vallecano y el Burgos, en el 1992-93; el Racing de Santander, en el 1996-97; y el Espanyol, en el 1997-98. Todos ellos empataron el 44,74 por ciento de los partidos de esas temporadas.

Con Giráldez, el Celta estaba muy alejado de esos porcentajes. De hecho, el técnico porriñés solo obtuvo dos empates en los diez últimos partidos que dirigió a los celestes en el curso 2023-24 después de relevar a Rafa Benítez. Esa tendencia a concluir los partidos en tablas se redujo, incluso, durante la siguiente temporada, en la que el equipo vigués firmó 7 empates en 38 jornadas, lo que supuso un 18 por ciento del total.

Con una apuesta valiente, con un juego ofensivo, el Celta solo sumó dos empates seguidos a lo largo de la pasada temporada. Ese registro también lo ha superado en este nuevo curso, y para ello solo ha necesitado disputar las cuatro primeras jornadas. Tras perder en el estreno contra el Getafe en Balaídos, sumó un punto en su visita a Mallorca y acumuló dos empates más en casa ante el Betis (partido adelantado de la sexta jornada) y el Villarreal.

Para superar esas tres igualadas seguidas hay que remontarse casi tres décadas, a la temporada 1998-99, la ya mencionada de Víctor Fernández, la época en la que el Celta disfrutaba de su travesía por Europa. Entonces, al conjunto del técnico aragonés tampoco le fue mal en la Liga, a pesar de sumar solo cuatro de los doce primeros puntos disputados. Pese a participar en tres competiciones, finalizó en el quinto puesto de la competición regular. Y para ello necesitó los trece empates que registró a lo largo del curso.

Desde su último regreso a la máxima categoría, el Celta solo ha encadenado tres empates en un mismo curso con Óscar García, Coudet en dos ocasiones, Benítez y ahora Giráldez. El porriñés está en condiciones de atacar el récord absoluto de la Liga, que lo tiene el Burgos desde la temporada 1978-79, en la que encadenó siete igualadas. Hasta cinco seguidos sumaron los célticos de la mano de Fernando Vázquez en el curso 2006-07, aquel que tuvo que finalizar Hristo Stoichkov y que acabó con el equipo en Segunda División durante un lustro. Desde entonces, Giráldez puede superar el récord de tres empates consecutivos que ahora comparte con tres predecesores. El Celta actual ha cambiado la dinámica de sus resultados.