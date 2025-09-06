As Celtas, año dos

El Real Club Celta pone en marcha su segunda temporada en categoría nacional, ahora en la tercera división del país. Lo hará en A Madroa este sábado (16:30 horas), su sede inexpugnable hasta la fecha para el resto de equipos –solo el Sárdoma rascó un punto–. El Bizkerre Club, campeón del grupo 2 de 3ª Federación, será el rival en el debut celeste. En 2022, el equipo de Getxo también fue el primer rival del Sárdoma en Vigo en esta categoría (0-1), en la segunda jornada. Luego el once vigués descendería y las vascas se mantendrían en 2ª RFEF hasta 2024.

La nueva 2ª Federación necesitará uno o dos meses para evaluar cada justa aspiración. Veintiséis jornadas, trece rivales, un ascenso directo a Primera y el subcampeón de cada uno de los tres grupos nacionales, más el mejor tercero, a por dos plazas más en la categoría de plata. Eso da cierto margen a las de Vicky Vázquez en caso de estar en la pomada.

Pero sin presión. Humberto Lede, el coordinador del fútbol femenino céltico, así lo advierte. «El objetivo principal es consolidar el proyecto y seguir construyendo una base sólida que nos permita crecer deportiva y económicamente de una manera sostenible», asegura. Ni una palabra fuera del guion marcado hace poco más de un año. Al fin y al cabo, durante una década el Celta ignoró el fútbol femenino, apuesta de Marián Mouriño. No va a dar pasos en falso que lleven a la precipitación e, indefectiblemente, a un quebranto económico.

El mensaje de Lede no deja lugar a dudas. Primero, la permanencia –de paso, para no perjudicar al vivero del equipo B– y al mismo nivel de exigencia, seguir compitiendo al máximo. Lo demás llegará por añadidura. Vicky Vázquez ha podido reforzar el plantel como ha querido. Ha mantenido el bloque del ascenso, con varias jugadoras (Sara Álvarez, Elena Pérez, María Figueroa e Irene Fernández) que ya saben lo que es pelear en esta división (Sárdoma 22/23). Además, la entrenadora recupera este año a la central viguesa Paula González, que se perdió la campaña anterior por lesión. El club no ha olvidado la operación retorno, con dos ex Matamá, Sara Debén y Tati Barcia, ha fichado experiencia y gol con Noela Sánchez, ex CD Tenerife y Dépor, además de dos ex del Villalonga («Pañu» y Nerea González), amén de a dos sardomistas, Estela Castro, una todoterreno inmensa, y la goleadora «Luchi». Lucía Fernández tendrá ficha del B pero ha sido, al igual que Celia Fontecha, Paula Rodríguez o la cadete Henar Núñez, una de las utilizadas de forma recurrente en pretemporada. Y tiene gol.

Sin licencia federativa por ahora, pero con su dorsal habitual, el 20, estará la centrocampista Lara Martínez. «Es nuestra capitana; de momento está lesionada y no podrá ayudarnos desde el campo, pero la esperamos. Trabaja cada día en la recuperación y empuja desde fuera con más fuerza que nadie», afirma Lede.

El equipo vigués empieza la competición oficial con dos partidos seguidos en casa, primero el Bizkerre y el sábado 13, el conjunto C del Atlético de Madrid. Importante es arrancar con lleno en A Madroa –Meteogalicia prevé tarde con nubes y sin lluvia– ante un rival que en 2ª Federación no ha perdido hasta ahora en Galicia: 0-1 al Sárdoma (22/23), 0-2 (22/23) y 1-1 (23/24) con el Villalonga y 0-1 ante el Friol (22/23).

¿Y Balaídos?

El curso 24/25, As Celtas debutó en Balaídos frente al Victoria CF (2-0). Meses después sería el Dépor B (1-2) el invitado al estadio municipal. El club sabe que los aficionados han preguntado ya para cuándo el siguiente. Lede es muy claro: «Este año tenemos la suerte de poder disfrutar de Europa en Vigo y tenemos que cuidar al máximo el césped. De momento nuestro hogar es A Madroa y esperamos que la afición nos acompañe cada semana. ¡Ojalá se nos quede pequeño!».