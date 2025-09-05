Román, feliz por continuar en el «equipo de mi vida»

Miguel Román González (Gondomar, 2002) no podrá olvidar el 31 de agosto de 2025. Ese día, el joven gondomareño debutó en Primera División con el Celta, «el club de mi vida», al que seguía desde pequeño, aunque su carrera le llevase a jugar en el Gondomar, Rápido de Bouzas, Choco y Pontevedra antes de recalar en el Fortuna en 2023. Ahí conoció a Claudio Giráldez, el técnico que este verano decidió que ya era su momento de entrar a formar parte de la primera plantilla del equipo vigués.

«Claudio nos conoce bien a todos, sabe el potencial que tenemos. Me ha venido muy bien seguir un año más en el filial para continuar creciendo y estoy muy contento. Claudio da oportunidades. En estos dos años ya se ha visto que no duda en tirar de la cantera. Es fundamental para todos los canteranos que Claudio esté en el primer equipo y se alegran de ello porque da oportunidades que son muy importantes», reconoció ayer Román, que viene de renovar su contrato con el Celta hasta 2028.

Esta pretemporada, Giráldez contó con Miguel Román, que había rechazado salir del club para afrontar el reto de pelear por una plaza en la primera plantilla celeste. Al final, obtuvo la recompensa. «He tenido ofertas, pero mi prioridad siempre fue quedarme en el equipo de mi vida y aquí estoy. Mi familia es celeste, desde pequeño he ido a Balaídos y ahora pertenecer a la primera plantilla es un gran orgullo», subrayó desde Afouteza.

Reconoce el futbolista que se sintió «un poco nervioso», en su debut en Primera División, «pero en el momento que pisas el césped los nervios se van fuera». Le ayudó, asegura, tener al lado a compañeros del filial como Javi Rodríguez o Manu Fernández, que también fueron titulares ante el Villarreal.

Y aunque el arranque del Celta en la Liga no ha sido bueno en resultados, el centrocampista gondomareño se muestra optimista: «Tenemos una plantilla muy completa, muy competitiva, hay que estar tranquilos».

Marco Garcés acompañó en el acto a Román. «Estamos aquí para presentar al sorprendente Miguel Román. Así es cómo me lo presentan pero desde que llegué siempre lo he visto rendir bien», añadió el director deportivo del Celta.