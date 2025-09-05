‘La guinda’ era Giráldez

Concluido el mercado de fichajes de jugadores, el Celta afronta la renovación del contrato de Claudio Giráldez. Desde el club expresan su optimismo en alcanzar un acuerdo que permita retener a un entrenador que comienza a ser objeto de deseo de otros equipos pero que ha reiterado su interés por continuar en Vigo durante mucho tiempo. Su actual contrato finaliza en 2027, pero un año antes podría romperse por decisión unilateral de cualquiera de las partes. Con el blindaje del entrenador, el Celta pondría ‘la guinda’ a la plantilla más cara de la historia de un club que afronta su regreso a las competiciones europeas ocho años después.

«Tengo intención de renovar. Ya hay conversaciones con la presidenta desde mayo. El Celta es el club en el que quiero estar», subrayaba el lunes Giráldez en un acto público de la Diputación de Pontevedra, mientras desde A Sede se muestran dispuestos a llevar a buen término unas negociaciones que arrancaron al finalizar el pasado curso y que se intensificarán en las próximas semanas. una vez que la competición echó a andar con las plantillas cerradas.

Después de su negativa experiencia con Rafa Benítez, el Celta encontró en casa el entrenador sobre el que construir un proyecto deportivo propio y ambicioso que gira en buena medida alrededor de la cantera de A Madroa. El plan ha encantado a una afición que ve en Giráldez al artífice de este cambio radical del equipo celeste. Así, el club tuvo que anunciar la primera renovación del preparador de O Porriño a mediados de abril de 2024, apenas un mes de estrenarse en la élite con un incontestable triunfo en Sevilla con un once plagado de canteranos. Seis meses después de esa primera revisión salarial, el club y el entrenador firmaron un nuevo contrato por lo que restaba de la temporada 2024-25, además de incluir la siguiente. En junio de 2026 cabía la posibilidad de prorrogar la vinculación por un año más pero cualquiera de las partes podía dejarla sin efecto y separar sus destinos.

Esas no son las intenciones ahora mismo ni del Celta ni de Giráldez, sino todo lo contrario. De hecho, el entrenador desvelaba el lunes el inicio de nuevas conversaciones para garantizar algunos años más su responsabilidad al frente del proyecto céltico, que continúa generando una gran ilusión en una mayoría del celtismo.

En las conversaciones llevadas a cabo por ambas partes no se ha abordado todavía la duración de la nueva situación contractual de Giráldez, que llegó al cierre del mercado sin que el club cumpliese su deseo de completar la plantilla con lo que el porriñés calificó como ‘la guinda’: un jugador ofensivo con último pase. Desde A Sede justificaron la imposibilidad de realizar otro fichaje en que se habían agotado tanto las fichas disponibles como el límite salarial de la primera plantilla.

El club, sin embargo, parece haber reservado una cantidad para mejorar y ampliar el contrato de quien se ha convertido en la principal referencia del equipo, incluso por delante de un Iago Aspas que afronta la recta final de su carrera deportiva. Giráldez representa, ahora mismo, el presente y el futuro de un equipo que intenta seguir creciendo.

Situación de Garcés

La situación de Giráldez se asemeja a la de Marco Garcés. El director deportivo del Celta concluye contrato en diciembre de 2025, aunque dispone de un año de prórroga que cualquiera de las partes podría romper. El gestor deportivo mexicano se muestra encantado en Vigo y admite que le gustaría continuar en el Celta, al que llegó en diciembre de 2023 para sustituir al portugués Luis Campos.

Las visitas a Rayo y Elche, domingo 21 y 28

Al Celta le espera una agitada última semana de septiembre, ya que el equipo de Giráldez tendrá que afrontar tres partidos fuera de casa en ocho días, entre ellos su estreno en la nueva edición de la Liga Europa que le llevará a Stuttgart. Antes de viajar a tierras alemanas, el conjunto gallego afrontará dos jornadas de Liga, ante el Rayo Vallecano y el Elche, a domicilio. La visita a Vallecas será el domingo 21 a partir de las 14:00 horas. El Martínez Valero acogerá a los celestes el domingo 28 de septiembre, a partir de las 16:15 horas. Ambos duelos corresponden a las jornadas quinta y séptima, respectivamente, de Primera División.El Celta, que esta mañana cierra la semana de entrenamientos en Afouteza para disfrutar de un fin de semana libre, aprovechando que no hay Liga, reanudará la competición el próximo domingo en Balaídos ante el Girona (14:00 horas).Una semana después, los de Giráldez visitarán a un Rayo Vallecano que viene de sumar un empate ante el Barcelona. El jueves 25 de septiembre, el Celta se estrenará en la Liga Europa ante el Stuttgart en el MHP Arena a partir de las 21 horas. El equipo celeste regresará a Vigo para preparar la visita a Elche, prevista para el domingo 28. En tierras valencianas, los célticos completarán una semana con tres partidos y otros tantos viajes.