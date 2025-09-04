El viaje con el Celta a Stuttgart para el debut en la Europa League, desde 825 euros

El Celta ha informado a sus abonados de que pondrá a su disposición un vuelo chárter de ida y vuelta para viajar a Stuttgart el próximo 25 de septiembre, coincidiendo con el debut del equipo en la Europa League ocho temporadas después de su último partido en competición continental.

Según adelantó anoche Mundo Celeste a través de la red social X, el club, en colaboración con su patrocinador VB Group, ofrece a la afición dos paquetes distintos.

El primero incluye únicamente el vuelo y el seguro de viaje, con un precio de 790 euros. El avión despegará de Vigo el jueves 25 de septiembre a las 9.00 horas y regresará desde Stuttgart al día siguiente, a las 11.45 horas.

El segundo paquete, además del vuelo y el seguro, incorpora alojamiento en un hotel de tres estrellas situado a las afueras de la ciudad alemana, próximo al aeropuerto. El coste es de 950 euros por persona en habitación doble (con la obligación de adquirir dos plazas) o de 975 euros en habitación doble de uso individual. En este caso, los traslados entre el aeropuerto, el estadio y el hotel también están incluidos.

Ambas opciones están sujetas a la reserva de un número mínimo de plazas. Si el lunes 8 de septiembre a las 18.00 horas no se alcanza esa cifra, el viaje se cancelará y se devolverá íntegramente el importe abonado. En cambio, si la expedición se confirma, no habrá reembolso en caso de cancelación por parte del aficionado.

A estos precios hay que añadir el coste de la entrada en la zona visitante del MHPArena, fijado por la UEFA en 35 euros. El estadio alemán, con capacidad para 60.449 espectadores, es uno de los más modernos de la Bundesliga. En total, el 5 % del aforo —unas 3.000 localidades— se reservará para la afición visitante en la Europa League.

En cuanto a las entradas, el Celta comenzó a contactar este jueves con los seguidores que resultaron agraciados en el sorteo organizado por el club.

