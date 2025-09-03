ÚLTIMA HORA
Jailson firma contrato con Los Ángeles FC, ex de Garcés
El centrocampista brasileño se había marchado libre del Celta este verano
Vigo
El mediocentro brasileño Jailson Marques ha firmado con Los Ángeles FC, por el que también pasó Marco Gracés, hasta el próximo mes de diciembre, con opción a ampliar su relación con el equipo de la MLS una o dos temporadas más.
Jailson abandonó Vigo el pasado mes de junio al concluir la temporada y media que firmó con el Celta, procedente del Palmeiras. Llegó al equipo vigués a petición de Rafa Benítez, con el que coincidió en China.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La Guardia Civil extrema ya la vigilancia en la tapa de la gasolina del coche: podrán sancionarte con 200 euros
- Cuando la muerte no separa: un matrimonio de Mos fallece el mismo día tras medio siglo juntos
- Cuenta atrás para la reapertura al tráfico del túnel de Lepanto hacia la AP-9 en Vigo
- Las capturas de pulpo y su facturación se duplican en Galicia
- Giráldez se queda sin la guinda del pastel
- Colas de portugueses en las gasolineras fronterizas: un ahorro de hasta 20 euros
- El Celta rechazó una oferta multimillonaria por Óscar Marcos
- Sara Pereiras transforma Cuídate con un enfoque «global» sobre la estética