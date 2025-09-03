Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jailson firma contrato con Los Ángeles FC, ex de Garcés

El centrocampista brasileño se había marchado libre del Celta este verano

Jailson, en el partido de la pasada temporada del Celta contra Las Palmas

Jailson, en el partido de la pasada temporada del Celta contra Las Palmas / Pablo Hernández Gamarra

R. V.

Vigo

El mediocentro brasileño Jailson Marques ha firmado con Los Ángeles FC, por el que también pasó Marco Gracés, hasta el próximo mes de diciembre, con opción a ampliar su relación con el equipo de la MLS una o dos temporadas más.

Jailson abandonó Vigo el pasado mes de junio al concluir la temporada y media que firmó con el Celta, procedente del Palmeiras. Llegó al equipo vigués a petición de Rafa Benítez, con el que coincidió en China.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents