Giráldez anuncia su pronta renovación en Vigo tras sonar para el Leverkusen

Claudio Giráldez continuará en Vigo a pesar de las últimas noticias que lo relacionaban con un posible interés del Bayer Leverkusen. Es más, el entrenador de O Porriño anunció este miércoles que negocia la renovación de su contrato con el Celta, que tiene fecha de caducidad para junio de 2027.

«Estoy donde quiero estar», dijo Giráldez tras un acto institucional en Pontevedra con el ánimo de «tranquilizar a la gente» ante las noticas surgidas en las últimas horas. «Desde mayo he hablado con la presidenta y con el director deportivo con la intención de renovar mi vinculación con el club, que es hasta junio de 2027. Queremos ampliarla para estar más tiempo aquí. Estoy donde quiero estar y lo otro son comentarios que no salen de mí y no tengo mucho más que decir», insistió el técnico del Celta en relación a ese supuesto interés del Leverkusen, que viene de destituir a Ten Hag. El neerlandés se había hecho cargo del equipo alemán este verano como relevo de un Xabi Alonso que aceptó la oferta del Real Madrid tras hacer campeón al equipo de la aspirina.

La cadena ESPN fue la que apuntó el nombre de Giráldez como uno de los candidatos a ocupar el banquillo del Leverkusen. Sin embargo, los posibles candidatos apuntan hacia otra dirección. En la terna aparece el español Raúl González, que hace unos meses abandonó la cantera del Real Madrid. En Alemania también apuntan a dos técnicos locales: Marcos Rose, que pasó por el RB Leipzig, y Edin Terzic, que dirigió al Borussia Dortmund durante la temporada 2023-24. El periodista Fabrizzio Romano, por su parte, añade el nombre de Ange Postecoglou, al que también pretende el Fenerbahçe tras la destitución de Jose Mourinho.

«Estoy feliz y tenemos que seguir todos unidos, como hemos estado la temporada pasada, y disfrutar de un año tan bonito como el que tenemos. Centrarnos en mejorar los resultados que hemos obtenido en estos cuatro primeros partidos y creo que somos más fuertes cuando estamos todos juntos. De lo otro, yo no soy ni protagonista, y mucho menos esta semana, en la que tenemos que hablar de otras cosas. Feliz de estar aquí y con intención de estar más tiempo», añadió Giráldez desde Pontevedra.