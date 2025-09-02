Giráldez se queda sin la guinda del pastel

Claudio Giráldez no tendrá finalmente la guinda que deseaba para el pastel de los fichajes. El medio centro creativo por el que el técnico porriñés suspiraba para completar el plantel tendrá que esperar. Al menos hasta la reapertura invernal del mercado el próximo mes de enero.

La última jornada del mercado estival de fichajes (prolongado este año al 1 de septiembre al coincidir el 31 de agosto en domingo) resultó, como se sospechaba, plácida en la Calle del Príncipe. No se registraron movimientos de salida ni entrada, ni se produjo el efecto dominó que podría haber propiciado la salida de Fran Beltrán o Mingueza que diera al Celta el espacio físico y salarial que permitiese la contratación del «cromo» que la faltaba al entrenador para cerrar el círculo.

Hace ya bastantes días que el club había perdido la esperanza en vencer la resistencia de Franco Cervi y Joseph Aidoo a salir del equipo –ambos han rechazado todas las ofertas que el club les ha puesto sobre la mesa– y tampoco ha logrado la dirección deportiva encontrar un equipo que convenciese a Iván Villar o a Marc Vidal para salir cedidos. Claudio Giráldez, por tanto, deberá tirar con lo puesto.

El mercado estival de la temporada 2025-26 se cierra finalmente con cinco incorporaciones: el portero Andrei Radu, el centrocampista Ilaix Moriba y los atacantes Ferran Jutglà, Bryan Zaragoza y Borja Iglesias. El delantero santiagués y el medio centro guineano, que jugaron el pasado curso cedidos por el Betis y el Leipzig, respectivamente, han sido adquiridos en propiedad. El Celta ha ejercido la opción preferencial de compra que guardaba sobre Ilaix por 6 millones y ha pagado al Betis 1,5 millones más otro en variables por la adquisición del Panda.

El club vigués ha desembolsado además algo más de 5 millones por el fichaje de Ferran Jutglà, procedente el Brujas, y ha pagado otro al Bayern de Múnich por la cesión de Bryan Zaragoza. El préstamo del extremo malagueño se ha formalizado en una compleja operación que incluye un compromiso de compra a final de temporada condicionada al cumplimmiento de objetivos, en concreto, que el Celta se clasifique entre los 11 primeros de la próxima Liga y el futbolista dispute un determinado porcentaje de minutos que, por el momento, no ha sido desvelado. Si se cumplen estos condicionantes, el Celta desembolsaría otros 11 millones en junio para hacerse en propiedad con el extremo malagueño. De ser así, la inversión en fichajes para la temporada 2025-26 superaría los 25,5 millones de euros: 5 por Jutglá, 6 por Ilaix, 12 por Zaragoza, y 2,5 por Borja Iglesias, ya que Radu llegó como agente libre.

El club vigués ha formalizado en este mercado estival una única venta, la de Fer López al Wolverhampton, por un importe de 23 millones. Un traspaso sustancial en lo económico, pero dramático en lo emocional por el trauma que supuso para la afición celeste desprenderse de la noche a la mañana de uno de los mayores activos de su cantera. Buena parte del trabajo de la dirección deportiva se ha centrado también este verano en encontrar acomodo a los futbolistas que no entraban en los planes de Giráldez: Carles Pérez, Unai Núñez y Manu Sánchez han sido cedidos con opción de compra al Aris de Salónica, el Verona y el Levante, respectivamente. Su salida (todavía provisional) permitió al club liberar espacio salarial para abordar los nuevos fichajes.

El senagalés Mbaye firma con el Fortuna

El último día de mercado no ha registrado entradas en el primer equipo, pero sí en el filial, con el anuncio de la contratación para el Celta Fortuna del joven defensa senegalés Seyni Mbaye. El club vigués informó ayer que el zaguero, de 20 años, se ha comprometido con el filial celeste por cuatro temporadas, hasta junio de 2029. Pese a su juventud, el nuevo jugador del Fortuna presume de haber disputado la última Copa de África de Naciones con la selección absoluta de Senegal.El Celta destaca como principales condiciones del jugador «su envergadura y potencia física, que lo convierten en un central muy sólido en labores defensivas, con buena salida de balón y presencia en ambas áreas».Según expresa el club, la llegada de Seyni Mbaye refuerza la apuesta de la dirección deportiva celeste por el fútbol africano y, en concreto, por Senegal, país donde el Celta posee dos academias de formación.