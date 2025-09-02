Giráldez dispondrá de casi todos sus efectivos en el primer parón de selecciones

El virus FIFA prácticamente ha desaparecido para el Celta en este arranque liguero. Claudio Giráldez, técnico del conjunto celeste, va a poder trabajar prácticamente con todos sus efectivos en el primer parón de selecciones de la temporada. Faltará apenas Williot Swedberg, convocado con la selección sueca sub 21 para el compromiso de clasificación para el Europeo de la categoría que el joven combinado escandinavo disputará este viernes contra Armenia en la ciudad de Falkenberg.

No han sido convocados en la presente fecha FIFA Carl Starfelt con Suecia, por encontrarse lesionado, ni Óscar Mingueza, que no ha entrado en la lista de Luis de la Fuente para los partidos de clasificación para el Mundial 2020 contra Bulgaria y Turquía, tras estar en las últimas cuatro convocatorias del seleccionador español.

El nuevo seleccionador sub 21, David Gordo, tampoco ha citado con la Rojita a ninguno de los jóvenes valores celestes con los que Santi Denia había contado últimamente. Javi Rodríguez, Damián, Hugo Sotelo o Hugo Álvarez deberán aguardar una nueva oportunidad. Sí ha contado Gordo con Fer López, pero el canterano céltico ha sido citado como jugador del Wolverhampton. Ni Ilaix Moriba, ni Mihailo Ristic, que habían sido convocados alguna vez con Serbia y Guinea, respectivamente, han sido citados desde hace meses por sus respectivos seleccionadores.

Claudio Giráldez podrá contar, por tanto, con todos sus hombres para afinar la puesta a punto del equipo, especialmente en lo que se refiere a la adaptación de los nuevos fichajes. El paréntesis liguero servirá también al técnico para recuperar a jugadores de lesiones (Starfelt) o molestias (Marcos Alonso) de cara a los cuatro partidos (tres de ellos a domicilio, incluyendo el europeo contra el Stuttgart) que le esperan este mes de septiembre.

El plantel descansó ayer y regresará esta tarde a los entrenamientos en la ciudad deportiva para completar esta semana cuatro sesiones de trabajo.