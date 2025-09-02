El Celta rechazó una oferta multimillonaria por Óscar Marcos

Marcos Garcés sorprendió durante su comparecencia para analizar el mercado de fichajes con la noticia de que el Celta había rechazado una oferta multimillonaria del fútbol árabe, concretamente de Catar, por Óscar Marcos, la última perla de la prolífica cantera de A Madroa.

Sin desvelar la cuantía, el director de fútbol celeste desveló la anomalía que supone una propuesta tan alta por un jugador que todavía no ha debutado como profesional, al tiempo que agradeció el esfuerzo del chico, de 19 años, por «resistir en una situación personal dura [tras el reciente fallecimiento de su padre] una oferta multimillonaria para quedarse con nosotros».

«Eso que vi con Óscar Marcos no sucede en el fútbol actual, no sucede en el mundo actual. Me gustaría ponerlo en gran valor porque lo que hizo es digno de elogio» destacó el ejecutivo.

Óscar Marcos tiene contrato con el Celta hasta 2027 y una cláusula de rescisión de 20 millones, pero el club ya piensa en renovarlo y ha acordado reunirse próximamente con el futbolista para sellar la ampliación. Se le considera una de las mayores promesas de la cantera.

Habitual de la selección española sub 19 que fue subcampeona en el último Europeo de la categoría, Marcos inició el pasado curso en el conjunto juvenil, pero enseguida se incorporó a la disciplina del Fortuna, del que fue uno de sus jugadores más destacados la pasada temporada.

Con el filial anotó 5 tantos y dio 3 asistencias y en los últimos meses no ha sido raro verlo entrenarse con el primer equipo a las órdenes de Claudio Giráldez. Su participación con la selección nacional en el último Europeo sub 19 le impidió realizar la pretemporada con el primer equipo, pero en el club ya se cuenta con que debutará en LaLiga esta misma temporada.