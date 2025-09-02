Buen fútbol; poca pegada

El Celta ha cerrado el primer mes de competición liguera con mejores sensaciones que resultados. Salvo en el dubitativo debut en casa frente al Getafe, el conjunto de Claudio Giráldez ha desplegado un notable nivel futbolístico dominando al Mallorca en Son Moix y ha superado en el juego en Balaídos a rivales de rango europeo como el Mallorca o el Betis. La victoria, sin embargo, se le resiste.

La falta de tensión defensiva con el partido casi en la mano le impidió sumar los tres puntos contra los bermellones al recibir, casi de la nada, un gol en el minuto 88 y en las últimas dos jornadas, frente a verdiblancos y amarillos, los celestes no fueron capaces de trasladar al marcador su manifiesta superioridad sobre el terreno de juego.

Las dificultades que la escuadra celeste está encontrando para perforar la portería rival no preocupan, de momento, a Claudio Giráldez, que prioriza las sensaciones sobre los resultados. «Es un momento de la temporada para no pensar excesivamente en puntos, sino pensar en sensaciones, en cómo estamos actuando, si estamos en una línea ascendente o descendente. Me voy muy contento del partido», analizaba a la conclusión del último duelo ante el Villarreal el preparador celeste, que se mostraba «muy contento y orgulloso» del alto nivel de juego desplegado por su equipo, a la vez que disconforme con el resultado: «Habrá mucha gente que se va con sensación de alegría de haber empatado [en el descuento] el partido, yo no. Tengo la sensación otra vez de que hemos perdido puntos».

Las buenas sensaciones futbolísticas, sin embargo, no suman puntos. El nuevo Celta mejora con el paso de las jornadas, pero está lejos de alcanzar la velocidad de crucero de la pasada temporada. Ni la magia de Balaídos, otrora un bastión casi inexpugnable, le acaba de funcionar: 2 puntos de 9 posibles en casa para un total de 3 de 12 en cuatro encuentros.

La realidad es que los números goleadores del Celta están lejos de los firmados el pasado curso. El equipo vigués firmó 59 goles en 38 partidos arrojando un promedio goleador de 1,55 tantos por encuentro. Aunque con solo cuatro jornadas disputadas la muestra es corta, la media anotadora de los celestes en lo que va de curso es de apenas 0,75 goles por choque.

Más que a la generación de ocasiones, Giráldez atribuye el descenso a la falta de acierto en los metros finales. «Creo que estamos haciendo ocasiones de gol suficientes. [La falta de gol] Tiene que ver con momentos en que la pelota no entra o que no estamos siendo capaces de acertar», explicaba el técnico céltico, que ahondaba en la necesidad de que los nuevos atacantes vayan asimilando el estilo de juego del equipo: «Evidentemente Alfon o Fer, jugadores que estaban el año pasado, tenían muy automatizados esos movimientos en último tercio de campo. Este año estamos con más jugadores nuevos en esas posiciones: Rueda, Jones, Bryan, Ferran... Y tenemos que coordinar ese tipo de situaciones para poder hacer más situaciones de gol».

Pese a que los rivales no han necesitado hacer demasiado para marcar, el Celta mejora en estas cuatro primeras jornadas ligueras. El promedio de goles encajados de la pasada temporada: 57 en 38 partidos (1,5 por choque) es ligeramente superior al del presente curso: 4 goles en 5 encuentros (1,25 por choque).

El entrenador celeste tratará de aprovechar este primer parón de selecciones para avanzar en la adaptación de los nuevos fichajes al modelo de juego, especialmente en lo que respecta a atacantes en los que hay depositados altas expectativas, como Ferran Jutglà y, sobre todo, Bryan Zaragoza, el fichaje estrella del verano, que aprovechará también los próximos 14 días sin competir para ganar el tono físico que necesita para acercarse a su mejor versión.