Radu: «Dominamos el partido desde el principio hasta el final»

Andrei Radu valoró también el punto conseguido en el último suspiro frente a uno de los rivales más pujantes de LaLiga. El guardameta consideró incluso escaso el empate, ya que consideró que el Celta fue claramente superior en el juego al conjunto de Marcelino. «Muy buenas sensaciones porque para mí dominamos el partido desde el inicio hasta el final. Es un buen punto y vamos a lo próximo», declaró el rumano a Celta Media.

Radu explicó que todavía se está adaptando a LaLiga. «Me estoy acostumbrando paso a paso al ritmo de juego. Esto para mí es un estilo de juego muy nuevo pero está bien, me gusta mucho», apuntó el portero, que agradeció el apoyo de la afición: «Están locos, pero en el buen sentido. Los quiero mucho y pienso que podemos dar a los fans muchas satisfacciones este año».