«No hemos tenido nuestro mejor día»
Lamenta que el triunfo se les escapase al final
Vigo
Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal, lamentó que a su equipo se le escaparan dos puntos en el tiempo añadido cuando tenía la victoria «en la mano».
«Una vez que tienes la victoria, trabajada y muy complicada, a nadie le gusta que se le escape, además cuando más gente teníamos en el área. Hemos pagado unos desajustes en un balón sencillo, largo y en una segunda acción. Es una pena, hay que seguir mejorando y trabajando», señaló .
El técnico asturiano apuntó que su equipo estuvo «discontinuo», cometiendo «muchas pérdidas» que pudieron producirse, puntualizó, porque «había mucho viento», aunque no quiso ponerlo como excusa para el empate. «No hemos tenido nuestro mejor día», agregó.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La Guardia Civil atribuye un posible delito de daños al patrimonio al autor de los desperfectos en el cruceiro de Hío
- El Álvaro Cunqueiro moviliza a los Bomberos de Vigo para sacarle el anillo a un paciente de 30 años
- El nuevo radar de la AP-9 ya avisa de infracciones sin multar
- Colas eternas para comer en Pontevedra
- Hallan enterrada en una playa de Lombok a Mati Muñoz, la gallega desaparecida en Indonesia
- La tienda de los 'chollos' aterriza en Vigo: paquetes perdidos de Amazon por menos de 10 euros
- Arranca la fiesta medieval más importante de Galicia: se celebra este fin de semana y está a menos de una hora de Vigo
- El principal condenado por la violación grupal de Travesía se fuga de España