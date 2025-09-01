Un punto de nostalgia

Al Celta le cuesta entrar en la nueva temporada, como toda esa gente que después de unas felices vacaciones tarda semanas en adaptarse a la rutina. Pero LaLiga no espera por nadie. Ya se ha comido cuatro jornadas para los célticos, en las que solo han anotado tres goles, tantos como los puntos que le contemplan en la clasificación. Pobre balance para un equipo que el curso pasado sumó 59 goles en 38 jornadas (una media de 1,5 por partido, por los 0,75 que registra en esta). Ayer, los de Claudio Giráldez sumaron el tercer empate consecutivo. En esta ocasión, ante un Villarreal que se adelantó en el marcado tras el descanso, después de sufrir un tremendo baño en la primera mitad por parte de un equipo que se presentó a la cita en Balaídos con nueve jugadores que pasaron por el filial celeste. La apuesta de Giráldez por la cantera no tiene límites. Sin embargo, la falta de pegada obligó de nuevo a los célticos a buscar una remontada que se quedó a medias con el tanto de Borja Iglesias en el tiempo extra. Fue un premio justo, aunque escaso teniendo en cuenta los méritos de los locales ante un rival que se presentaba en Vigo como líder de la Liga con pleno de victorias y siete goles a favor por ninguno en contra.

Con esta igualada, el Celta cierra una semana de tres partidos con mejores sensaciones que con las que llegó a la última semana de agosto tras caer en el estreno liguero ante el Getafe. Es verdad que el botín es escaso, pero no salir derrotado de Mallorca ni de las visitas a Vigo de Betis y de Villarreal, dos equipos que compiten en Europa, es una buena señal sobre la salud del proyecto de Claudio Giráldez. Ayer, el técnico porriñés hizo una nueva revolución en el once, en el que introdujo siete cambios. A los que se habían ganado un pequeño descanso tras dos intensos duelos ante mallorquinistas y béticos, ayer se añadieron distintas incidencias que dejaron fuera a Marcos Alonso por unas molestias y en el banquillo a Jutglá por un proceso gripal y a Beltrán por una indisposición.

Así, el Celta se presentó ante otro Balaídos, con todo el papel vendido, con tres centrales de la cantera (Javi Rodríguez, Carlos Domínguez y Manu Fernández, que disputaba su segundo partido en la élite), dos carrileros y una medular que también pasó por el filial (Rueda, Carreira, Sotelo y Román), con el tomiñés Pablo Durán como referencia en ataque junto a Aspas y a Bryan Zaragoza, que estrenaba titularidad.

Lo que para muchos podría ser un once de circunstancias, de la mano de Giráldez se convierte en un equipo capaz de competir con cualquiera. Ayer con un juego inicial brillante. El Villarreal reunió en el campo a un grupo poderoso físicamente y con tres cuchillos en ataque como Nicolas Pépe, Buchanan (máximo goleador de la Liga con tres tantos) y un deslumbrante Etta Eyong. Además, los equipos de Marcelino García Toral sobresalen por la consistencia defensiva. Este año, el Villarreal ha perdido calidad técnica pero su capacidad física está muy por encima de la media.

A pesar de ello, el Celta se adueñó del balón desde el primer minuto de partido, con un Hugo Sotelo que repetía titularidad por tercera jornada consecutiva y después de marcharse acalambrado en el partido contra el Betis. El vigués se ha convertido en la revelación del equipo de Giráldez en este comienzo de temporada. Ayer no solo gobernó el juego en la primera mitad. También demostró su enorme crecimiento en los duelos cuerpo a cuerpo. Sotelo va camino de convertirse en una de las sorpresas de la Liga. A su lado se estrenaba Miguel Durán, otro labor local en alza.

El buen trabajo en la presión también daba sus frutos al Celta para que Aspas tuviese las dos primeras ocasiones de un partido en el que Bryan Zaragoza mostró parte de su potencial: tuvo desborde por la izquierda, buscó el disparo y ejecutó centros envenenados que no encontraron rematador.

El Villarreal tardó 35 minutos en realizar el primer remate a portería. El primero de Moleiro y el posterior de Pépé los atrapó sin problemas Radu. Ese fue todo el balance ofensivo de los amarillos, mientras los celestes tuvieron siete llegadas y pusieron en apuros al brasileño Luiz Júnior. Pero sin saber cómo, el equipo castellonense llegaba al descanso sin encajar el primer gol de la temporada.

El paréntesis no le sentó bien al Celta, que salió desenchufado al partido. Así, Javi Rodríguez evitó un remate muy peligroso en el minuto 51 y, a continuación, los amarillos se abrieron camino por el centro con el balón controlado. Pépé y Etta Eyond movieron la pelota con precisión y el primero remató con facilidad ante Radu para abrir el marcador.

Una jornada más, el Celta necesitaba una remontada para lograr la primera victoria del curso. En esta ocasión, sin embargo, los cambios de piezas no dieron el resultado esperado hasta los minutos finales. El Villarreal cerró filas e impidió acciones peligrosas de los célticos, que con el paso de los minutos comenzaron a impacientarse y a exponerse a un segundo gol en contra. Radu evitó otro tanto tras un saque de esquina en el minuto 85. Cuatro minutos después, Moriba mandó fuera un balón que Borja Iglesias le había dejado franco delante del portero después de ejercer como boya. El compostelano acertó en la jugada iniciada desde la izquierda por Manu Fernández. El zaguero centró al segundo palo, donde apareció Javi Rueda para poner de cabeza el balón en el corazón del área. Allí estaba Borja Iglesias para rematar con la testa y hacer feliz a Balaídos.