Carreira: «Por juego y ocasiones era un partido para haber ganado»

Sergio Carreira abandonó Balaídos «con una sensación agridulce» porque acabaron empatando en el minuto 93 «pero era un partido para haber ganado por las ocasiones y el juego que mostró el equipo».

«Hubo momentos en los que pensábamos que a lo mejor no nos llevábamos ni siquiera el punto», admitió el canterano, quien restó importancia a que su equipo todavía no haya ganado en cuatro partidos porque están jugando «contra rivales muy top».

«Hay que seguir puliéndonos a nosotros mismos. Ahora viene un parón, pero las sensaciones del equipo, ya desde el Betis, son muy buenas», puso en valor el versátil lateral vigués.