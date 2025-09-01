Carreira: «Por juego y ocasiones era un partido para haber ganado»
El lateral céltico califica de «agridulce» el empate firmado contra el Villarreal
REDACCIÓN
Vigo
Sergio Carreira abandonó Balaídos «con una sensación agridulce» porque acabaron empatando en el minuto 93 «pero era un partido para haber ganado por las ocasiones y el juego que mostró el equipo».
«Hubo momentos en los que pensábamos que a lo mejor no nos llevábamos ni siquiera el punto», admitió el canterano, quien restó importancia a que su equipo todavía no haya ganado en cuatro partidos porque están jugando «contra rivales muy top».
«Hay que seguir puliéndonos a nosotros mismos. Ahora viene un parón, pero las sensaciones del equipo, ya desde el Betis, son muy buenas», puso en valor el versátil lateral vigués.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La Guardia Civil atribuye un posible delito de daños al patrimonio al autor de los desperfectos en el cruceiro de Hío
- El Álvaro Cunqueiro moviliza a los Bomberos de Vigo para sacarle el anillo a un paciente de 30 años
- El nuevo radar de la AP-9 ya avisa de infracciones sin multar
- Colas eternas para comer en Pontevedra
- Hallan enterrada en una playa de Lombok a Mati Muñoz, la gallega desaparecida en Indonesia
- La tienda de los 'chollos' aterriza en Vigo: paquetes perdidos de Amazon por menos de 10 euros
- Arranca la fiesta medieval más importante de Galicia: se celebra este fin de semana y está a menos de una hora de Vigo
- El principal condenado por la violación grupal de Travesía se fuga de España