Giráldez: «Sacamos un punto que está bien, pero el partido es para ganarlo»

Claudio Giráldez, entrenador del Celta, consideró injusto el empate de su equipo ante el Villarreal, pese a que los suyos igualaron el choque en el minuto 93 con un tanto de Borja Iglesias.

«Tengo la sensación de que otra vez hemos perdido puntos. Hemos hecho muchas cosas muy bien. Hemos hecho una primera parte, bajo mi punto de vista, soberbia, manipulando totalmente el partido, siendo capaces de robar alto, defendiendo muy bien en transiciones con un equipo que llegaba líder destacado», afirmó.

«Además hemos sido capaces de defenderles muy bien salvo en una acción que ahora mismo nos está penalizando. Su gol llega en una mala defensa nuestra, eso es algo que tenemos que mejorar. Su gol fue un golpe demasiado duro», añadió en rueda de prensa.

Giráldez reconoció que en la segunda parte no tuvieron «el ritmo ni la fluidez de la primera» y eso provocó que hayan generado «menos ocasiones» de las que deberían.

«Sacamos un punto que está bien, pero el partido es para ganarlo», insistió el preparador gallego, que restó importancia a que su equipo todavía no haya ganado en este arranque de curso. «Es un momento de la temporada para no pensar excesivamente en puntos, si no pensar en sensaciones, en cómo estamos actuando, si estamos en una línea ascendente o descendente. Me voy muy contento del partido que hemos hecho y muy orgulloso de mi equipo», aseveró.

«No hace falta ser subjetivo para decir que el partido es claramente para que lo ganemos nosotros por méritos y golpes, aunque esto no importe nada en el fútbol. Habrá mucha gente que se va con sensación de alegría por haber empatado el partido, yo no», reiteró.