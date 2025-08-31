Cuarto intento para sumar la primera

Balaídos acoge esta tarde el tercer partido de la temporada de un Celta que buscará ante el Villarreal (17:00 horas) la primera victoria de la temporada. El mal arranque de campeonato del equipo de Claudio Giráldez ni siquiera ha respetado a un Balaídos casi siempre lleno y entusiasta, donde los célticos no ganan en Liga desde el 10 de mayo (3-2 al Sevilla). Dos derrotas y un empate encadena el conjunto vigués en casa desde entonces. El miércoles pasado, en el partido adelantado de la sexta jornada ante el Betis, los de Giráldez se acercaron en la segunda parte al equipo que el curso pasado concluyó en la séptima plaza.

El reto de hoy para los celestes es mayúsculo teniendo en cuenta que el Villarreal es líder del campeonato tras demostrar una enorme pegada. Los de Marcelino García Toral han anotado siete goles, por ninguno en contra. Pese a bajas tan importantes como Baena (en el Atlético), Jeremy Pino (traspasado al Crystal Palace) y los lesionados Gerard Moreno, Kambwala o Ayoze Pérez, los amarillos son ahora mismo un bloque demoledor, con futbolistas en un gran momento de forma como el costamarfileño Nicolas Pepe, el camerunés Etta Eyong, el senegalés Pape Gueye o el canadiense Buchanan, que ya suma tres goles. Además, acaba de reforzar su portería con un Arnau Tenas que sonó para el Celta tras abandonar el PSG. El centro del campo lo sigue gobernando el estilista Dani Parejo, al que se han sumado el ex del Atlético y del Arsenal Thomas Partey y el ex de Las Palmas Alberto Moleiro. A pesar del enorme potencial de la plantilla groguet, el nigranés Santi Comesaña es otra de las piezas importantes de un equipo que quiere brillar en la Liga de Campeones.

El Celta afronta el tercer partido en ocho días con la incertidumbre de si Giráldez conseguirá finalmente «la guinda» por la que tanto suspira para completar una plantilla ya de por sí saturada (28 futbolistas), pero que no encuentra salida para los jugadores que no cuentan para el entrenador porriñés. De hecho, Giráldez vuelve a dejar fuera de la convocatoria a Aidoo y a Cervi. Continúa de baja Starfelt y el resto entra en una lista que para el partido quedará reducida a veintitrés.

Yoel Lago y Hugo Sotelo, que acabaron con problemas físicos ante el Betis, posiblemente entren en el plan de rotaciones habitual de Giráldez y que en esta ocasión puede acentuarse por los escasos días de descanso que ha tenido un equipo que además de la incertidumbre por el mercado de fichajes vivió pendiente el viernes del sorteo de la liguilla de la Liga Europa, en la que le esperan cinco rivales que el curso pasado disputaron la Liga de Campeones (Lille, Sttutgart, Bolonia, Estrella Roja y Dinamo de Zagreb).

Para la cita ante el Villarreal, Giráldez volverá a contar posiblemente desde el inicio con piezas fundamentales como Marcos Alonso y Aspas, que ante el Betis entraron en la segunda mitad. También es probable el regreso como titular de un Beltrán que no disputó ni un solo minuto el miércoles pasado mientras aumentaban los rumores sobre su posible salida del equipo, ya que no ha renovado y su contrato expira en junio de 2026. Moriba, pese a ser el único jugador de campo que acumula todos los minutos de Liga, apunta a la titularidad.

La portería sigue siendo propiedad de Andrei Radu. En los carriles, Javi Rueda se perfila como titular después de sus dos excelentes actuaciones frente al Mallorca y el Betis. En ese caso, Carreira o Mingueza ocuparían el costado izquierdo. Manu Fernández y Carlos Domínguez podrían completar el trío de centrales junto a Alonso.

Con Aspas en funciones de mediapunta, Jutglá y Borja Iglesias son candidatos a formar la pareja de ataque, aunque en esa línea también podría entrar un Hugo Álvarez que fue el autor del gol del empate ante el Betis.

Con dos puntos de los nueve disputados, el Celta afronta su cuarta jornada con la necesidad de brindarle una victoria a su incondicional afición. Con tres puntos más, el paréntesis por los compromisos de las selecciones resultaría menos preocupante para un equipo que también quiere disfrutar de la segunda competición europea.