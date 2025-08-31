La fe del Celta le salva en el descuento tras malgastar un brillante primer tiempo

En Balaídos nunca hay que dejar de creer. Nada se da por perdido si el balón sigue en juego. La voluntad del Celta de Giráldez es infinita cuando hay que remontar. El Villarreal lo sabe bien. No es la primera vez que ve cómo se le escapan los puntos en Vigo por culpa de esa fe inquebrantable de los celestes. No gana aquí desde 2021. Hoy la historia se repitió para que el Celta salvase un punto en el descuento. Un empate que hace justicia a otra gran puesta en escena de los célticos, sobre todo en una primera parte en la que se ejecutó a la perfección el plan de Giráldez pero en la que faltó el gol.

Todo se torció a la vuelta del descanso. Pépé tiró una pared con Eyong en una jugada brillante, prácticamente indefendible, y el delantero costamarfileño puso a los de Marcelino en ventaja. El golpe apagó al Celta. Los celestes perdieron ese brío con el que venían jugando hasta que llegó el arreón final, donde emergió desde el banquillo la figura de Borja Iglesias. El 'Panda' cazó en el descuento un centro de cabeza de Javi Rueda para rescatar un punto que Balaídos celebró con la rabia de saber que el botín pudo haber sido más grande.

El Celta siguió en el primer tiempo la línea que marcó en el segundo contra el Betis. Con otras piezas, pero con la misma intención; el cuadro que dirige Giráldez se merendó al Villarreal con su versión más incisiva y sólida. El técnico no pudo contar hoy con Marcos Alonso por unas molestias de última hora, pero Manu Fernández estuvo a la altura en su primera titularidad en Balaídos. Miguel Román, que debutó en Primera junto a Sotelo en el doble pivote, demostró por qué Claudio ha confiado en él. Y también tuvo su primera titularidad Bryan Zaragoza, una pesadilla constante para Santiago Mouriño en la banda izquierda.

El Villarreal no estuvo cómodo hasta que se encontró con el gol tras el descanso. Por momentos parecía que su única esperanza de que escampase el chaparrón pasaba por aprovechar un error de los celestes. Un fallo que no llegó, salvo una pérdida de Aspas que finalizó con un chut de Moleiro a las manos de Radu. Entre tanto el Celta no era capaz de materializar su incesante caudal ofensivo. Los intentos de Iago, Bryan y Pablo Durán siempre se encontraron con la pierna de algún defensa, con las manos de Luiz Júnior o con la valla publicitaria de detrás de la portería. Balaídos olía un gol que no daba llegado.

Una combinación aislada de muchos quilates

Así se llegó al descanso, con la sensación de que el Villarreal se estaba librando. Pero los de Marcelino van sobrados de calidad. Solo necesitaron un par de toques para adelantarse con un golazo. Desde el costado izquierdo llegó un balón raso a Nicolas Pépé, jugó al punto de penalti con Etta Eyong y este se la dejó perfecta con el exterior para que Pépé, solo frente a Radu, ajustase a un lado.

El gol tuvo una difícil digestión para el Celta. Todo lo bueno de la primera mitad se desconectó en un instante pese a que Giráldez intentó dar un impulso a los suyos desde el banquillo. El porriñés gastó sus cambios en el minuto 74 para introducir a Hugo Álvarez, Borja Iglesias, Ilaix Moriba, Swedberg y Mingueza. Los vigueses apenas incomodaban al rival mientras el tiempo se consumía. Pero Balaídos empujó y como siempre pasa inclinó el campo hacia la grada de Marcador. En el minuto 88 pudo igualar Ilaix después de una dejada de Borja Iglesias calcada a la que había hecho Eyong minutos antes, pero el tiro de Moriba se fue lamiendo el palo derecho de la portería. E insistieron los vigueses. Hasta el final. Centro de Manu Fernández al área, Javi Rueda en la espalda del lateral y asistencia de cabeza para que Borja Iglesias, en la posición del 'nueve', se adelantase a todos y conectase el remate a la red. A la la última fue la vencida.

Tercer empate consecutivo del Celta, que sigue sin saber lo que es ganar esta temporada pero que poco a poco va encontrando ese juego que le convierte en un adversario temible. Tras el parón de selecciones, los celestes recibirán al Girona, colista, en Balaídos.