Giráldez lo afronta «con esperanza»

Ilusión, optimismo, esperanza, respeto e incluso la emoción con alguna lágrima de la presidenta Marián Mouriño al hablar desde Mónaco. Eso es lo que produjo ayer en el Celta el sorteo que devuelve al equipo vigués a Europa ocho años después de su triste despedida en Old Trafford. Para Claudio Giráldez, esta clasificación alcanza un mayor valor, si cabe, porque en esta ocasión se ha conseguido con un equipo plagado de canteranos que se formaron en A Madroa. «Es precioso estar en un sorteo como este con gente de la casa», exclamó el entrenador del Celta al conocer los ocho rivales europeos a los que se enfrentará su equipo desde el 24 de septiembre hasta el 29 de enero próximos.

«Viendo todos los equipos que había clasificados, sabíamos que iba a ser un torneo exigente. Creo que así es. Tenemos emparejamientos complicados contra tres equipos que el año pasado jugaron la Champions. Además, de los cuatro desplazamientos, tres son largos», expuso el porriñés al recordar que los desplazamientos a los Balcanes van desde los 2.593 kilómetros a Zagreb, pasando por los 2.982 a Belgrado, hasta los 3.707 a Razgrad, sede del Ludogorets.

Pese a la complejidad de los rivales, Giráldez mantiene el optimismo: «Sabemos que será difícil, pero estamos en Europa League y tenemos que afrontarlo con la mayor esperanza posible, con optimismo y sabiendo que es un disfrute después de tantos años. Nos tiene que dar satisfacción enfrentarnos a equipos potentísimos de Europa. Tenemos que disfrutar mucho de cada uno de estos ocho partidos. Ojalá podamos ir a la siguiente ronda y seguir ilusionados con esta competición». Y para ello, el porriñés confía en el apoyo habitual del celtismo: «Ojalá nos puedan ayudar tanto en los partidos de casa como en los de fuera. Que tengamos la suerte de disfrutarlo es un auténtico privilegio. Nos tiene que dar mucha energía y darle mucho valor a lo conseguido el año pasado», añadió.

El Celta estuvo representado en Mónaco por la presidenta Marián Mouriño y por el director deportivo, Marco Garcés, quien subrayó la dificultad de los rivales del equipo vigués. «Fue un sorteo duro, donde nos tocan cuatro rivales de las cinco principales ligas del mundo. El ambiente contagia el entusiasmo y las ganas de ser ambiciosos. Sabemos que nos tocan rivales difíciles, pero todo esto es un premio para la afición y un motivo para ilusionarnos. Todo lo conseguido fue a través de ese entusiasmo e ilusión», señaló Garcés.

La presidenta céltica no pudo contener la emoción al recordar al celtismo, desde el Foro Grimaldi y a través de Celta Media, que retransmitió el sorteo con Sergio Álvarez y Giráldez como invitados, y señaló: «Estamos hoy aquí por lo que vivimos. Que el Celta haya vuelto nueve años después es una ilusión y un orgullo para todos. Muy contenta y emocionada de estar aquí. Es un momento muy especial, no tendría palabras para explicar, como celtista primero, como aficionada y como presidenta, estar viviendo este momento».

Las entradas para los cuatro viajes europeos

Cientos de celtistas han empezado a hacer cálculos de cómo llegar a las cuatro ciudades en las que los de Claudio Giráldez jugarán como visitantes. Algunas de ellas, como Belgrado y Sttutgart, supondrán un retorno un cuarto de siglo después. A ellas se sumarán dos nuevas plazas: Zagreb y la localidad búlgara de Razgrad, hogar del Ludogorets. Pero ante la alta demanda prevista, ¿cómo será el reparto de entradas?Hace un año la UEFA anunció un precio máximo de 35 euros en los partidos de la competición continental. A ello se suma otro requisito que obligó a ampliar el aforo de Balaídos este verano: el 5% de los asientos del estadio deberán reservarse para la afición visitante.Donde a priori no habrá problema en conseguir algún billete será en el Mercedes-Benz Arena germano. El hogar del Sttutgart tiene capacidad para 60.449 espectadores. De esta manera habrá 3.000 entradas.El Rajko Mitić de Belgrado, el «Pequeño Maracaná» de los Balcanes, tiene un aforo de 51.755 asientos, dando cobijo a 2.500 celtistas como máximo. El Maksimir de Zagreb, con 25.912 espectadores en competiciones europeas, admitirá hasta 1.300 visitantes del Celta.Completa el listado el Huvepharma Arena de Razgrad, pequeña localidad próxima a Rumanía. En el hogar del Ludogorets caben 10.422 espectadores, lo que limitaría a poco más de medio millar las entradas para el celtismo.