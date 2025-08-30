El Fortuna arranca en Zamora un nuevo proyecto en Primera RFEF

El Celta Fortuna inicia la competición oficial en Primera RFEF visitando esta tarde al Zamora (19:30 horas). El equipo de Fredi Álvarez ha sufrido una profunda remodelación de su plantilla, en la que ha incorporado seis fichajes para reforzar un grupo de jugadores que en su mayoría proceden de las categorías inferiores.

El último en incorporarse al filial céltico ha sido el mediocentro Adrià Capdevilla, de 21 años, procedente del Getafe, que ha firmado contrato por cuatro temporadas, hasta junio de 2029. Capdevilla se formó en la cantera del Barcelona, en la que destacó junto a Gavi, ahora en el primer equipo azulgrana. Después pasó a jugar en la Universidad Oregon State. Regresó a España para unirse al UD Logroñés, primero, y después al Utebo. Desde enero pasado pertenecía al filial getafense, que recibió una cantidad por el traspaso y se ha reservado un porcentaje de una futura venta del joven centrocampista que ahora jugará en el Fortuna.

Esta incorporación se añade a la de Caio Barone, Luis Bilbao, Álvaro Marín, Jan Oliveras y Quique Ribes. Fredi también tendrá en dinámica del segundo equipo céltico a los juveniles Aldrine Kibet y Anthony Khayat. A ellos se suman Hugo González y los Ianis Tarba, Germain Miller, Bernard Somuah, Marcos González, Ángel Arcos y Pablo Gavián, que el curso pasado estaban en edad juvenil aunque los dos últimos sumaron muchas actuaciones en la Primera RFEF, que hoy arranca para el Celta Fortuna.