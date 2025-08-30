El Celta ya conoce su calendario en Europa League: fechas, horarios y rivales

El Celta de Vigo ya tiene definido el calendario y los horarios de los partidos de la primera fase de la Europa League. La fecha más esperada, el debut de los celestes en la competición continental después de ocho años, será el 25 de septiembre, visitando al Stuttgart en Alemania.

El estreno en Balaídos será una semana más tarde, el 2 de octubre, frente al PAOK de Salónica.Todos los encuentros que el equipo vigués dispute en su estadio serán en horario nocturno, a las 21.00 horas. Además, los dos partidos que se disputen en el mes de octubre se jugarán ambos en Vigo.

Los únicos partidos que se adelantarán a las 18.45 horas serán los choques a domicilio frente al Dinamo de Zagreb (6 de noviembre) y contra el Ludogorets en Razgrad (27 de noviembre). El último partido de la fase de liga será en Belgrado, en el intimidante 'Pequeño Maracaná' del Estrella Roja.

Calendario completo del Celta en la Europa League

25 septiembre (21:00) – Stuttgart (Mercedes-Benz Arena)

– Stuttgart (Mercedes-Benz Arena) 2 octubre (21:00) – PAOK (Balaídos)

– PAOK (Balaídos) 23 octubre (21:00) – Niza (Balaídos)

– Niza (Balaídos) 6 noviembre (18:45) – Dínamo de Zagreb (Estadio Maksimir)

– Dínamo de Zagreb (Estadio Maksimir) 27 noviembre (18:45) – Ludogorets (Huvepharma Arena)

– Ludogorets (Huvepharma Arena) 11 diciembre (21:00) – Bolonia (Balaídos)

– Bolonia (Balaídos) 22 enero (21:00) – Lille (Balaídos)

– Lille (Balaídos) 29 enero (21:00) – Estrella Roja (Estadio Rajko Mitić)

Con este calendario, los aficionados celestes ya pueden ir reservando fechas para acompañar al equipo en una fase de grupos que promete grandes emociones en el regreso del Celta a la Europa League.

Precio

Hace un año la UEFA anunció, tras una amplia consulta con la Asociación Europea de Clubes (ECA) y Football Supporters Europe (FSE) un precio máximo de 35 euros en los partidos de la competición continental. En el caso de la Champions League este se reduciría a 50 euros y en la Conference, a 20. A ello se suma otro requisito que obligó a ampliar el aforo de Balaídos durante este verano. El 5% de los asientos del estadio deberán venderse para el equipo visitante.

Aforos

Donde a priori no habrá problema en conseguir algún billete será en el Mercedes-Benz Arena germano. Con capacidad para 60.449 espectadores tras la reforma para el Mundial de 2006, el hogar del Sttutgart es uno de los más modernos de toda la Bundesliga. De esta manera habrá alrededor de 3.000 entradas, cifra solo superada en el último año en el masivo éxodo de más de 4.000 en la última jornada de Liga ante el Getafe.

Por importancia en la historia del fútbol europeo también destaca el Rajko Mitić de Belgrado. El «Pequeño Maracaná» de los Balcanes, sede de finales y la Eurocopa en los años 70, tiene un aforo para 51.755 espectadores, dando cobijo a 2.500 celtistas como máximo. Esta cifra dependerá de las medidas de seguridad decretadas, ya que la hinchada serbia suele ser una de las más animadas del panorama internacional.

También en la antigua Yugoslavia se encuentra el Maksimir de Zagreb con 25.912 espectadores en competiciones europeas. Construido en 1912 y con varias remodelaciones a sus espaldas, este singular campo en la capital croata admitirá hasta 1.300 visitantes del Celta.

Completa el listado el Huvepharma Arena de Razgrad, una pequeña localidad con la misma población que Redondela a menos de 60 kilómetros de la frontera con Rumanía. En el hogar del Ludogorets búgaro -en el que jugó el canterano celeste Dani Abalo- caben hasta 10.422 espectadores, lo que limitaría a poco más de medio millar las entradas para los valientes que se desplacen hasta allí.

Por el momento se desconoce qué sistema elegirá el club para el reparto de entradas, aunque durante la temporada pasada combinó la antigüedad de cada socio y el sorteo.