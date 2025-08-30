Camino difícil pero sin los rivales más peligrosos

El Celta conoció ayer los ocho rivales que le esperan en su novena participación en la Liga Europa, cuyo sorteo digital (sin bolas) se celebró en el Foro Grimaldi de Mónaco. El equipo vigués afronta un camino complicado para poder alcanzar los octavos de final de la segunda competición europea, aunque evitó a los principales favoritos al título. A la espera de conocer mañana las fechas exactas de los partidos, que comenzarán a jugarse el 24 de septiembre hasta finales de enero, los de Claudio Giráldez recibirán en Balaídos a los franceses Lille y Niza, al italiano Bolonia y al griego PAOK Salónica. Además, tendrán que visitar al Dinamo de Zagreb croata, al Estrella Roja serbio, al Ludogorets búlgaro y al Sttutgart alemán.

El conjunto celeste ha evitado a equipos como Aston Villa, Roma u Oporto, que parten como favoritos al título de un torneo que el curso pasado conquistó el Tottenham. Los célticos, por su parte, estuvieron a un gol de disputar la final de la campaña 2016-17.

Nueve años después de aquella triste eliminatoria en Old Trafford, el conjunto gallego volvió ayer a la escena europea al participar en el sorteo de los 36 equipos que pelearán por ganar la 55ª edición de la Liga Europa, en la que el Betis es el otro representante español. El equipo andaluz jugará en casa contra el Feyenoord, el Lyon, el Nottingham Forest y el Utrecht, del excéltico Miguel Rodríguez. A domicilio, los de Manuel Pellegrini coincidirán con tres rivales del Celta: Dinamo de Zagreb, PAOK, y Ludogorets. El Genk belga será el cuarto adversario al que visitarán los verdiblancos.

Sorteo

El sorteo de ayer, en el que el exjugador y técnico alemán Jürgen Klinsmann fue el encargado de apretar el botón a través del cual en minutos se desvelaban los rivales de cada club, no cumplió las expectativas de Giráldez de que su equipo no tuviese que realizar largos desplazamientos. El más corto será a Sttutgart (2.085 kilómetros). El más largo casi doblará esa cifra: 3.707 kilómetros separan Vigo de la ciudad búlgara de Razgrad, sede de un Ludogorets que en 2014 debutó en la Liga de Campeones con el excéltico Dani Abalo, que firmó un gol ante el Liverpool.

Los tres viajes a los Balcanes añaden la dificultad de jugar en unos estadios donde el fútbol se vive con excesiva pasión y tensión. Lo positivo del sorteo, que Balaídos recibirá a dos de los tres adversarios más complicados, a priori: Lille, Bolonia y Sttutgart. Estos dos últimos son los vigentes campeones de Copa de sus países. Además, este trío coincidió la temprada pasada en la máxima competición continental.

Sorteo de la europa league / Hugo Barreiro

Contra el equipo alemán vienen de jugar los célticos en esta pretemporada. El partido amistoso en suelo alemán finalizó con victoria local por 2-1.

El verano anterior, el Celta se enfrentó al Lille en tierras francesas. En ese amistoso, el equipo de Giráldez se vio superado con claridad (2-0) por un equipo que competía al máximo nivel en Europa. Sin embargo, los galos acabaron en la quinta plaza de la Ligue 1, posición que ahora ocupan en el arranque del campeonato local. Discretas actuaciones para el tercer equipo más laureado de Francia, donde juega el hermano de Kylian Mbappé, además de Giroud y el portugués André Gomes.

El Niza, por su parte, fue el club al que llegó Ricardo Zamora tras estallar la guerra civil española. Allí colgó los guantes y se convirtió en entrenador. El mítico guardameta dirigió al Celta en tres etapas diferentes, destacando la primera final de Copa que disputó el equipo vigués. El Niza jugó la ronda previa de la Champions.

Ese mismo camino ha recorrido el Bolonia, que acaba de iniciar la Seria A con una derrota en Roma por 1-0. En su plantilla cuenta con el exbético Juan Miranda y con el centrocampista suizo Freuler, además del veterano Ciro Immobile en ataque.

El Estrella Roja vuelve a cruzarse con el Celta en una competición europea, al igual que el Sttutgart. En el equipo serbio jugó el excéltico Ratkovic, ahora en la secretaría técnica. Pavic entrenó a ambos equipos, que coincidieron en 2000 en una intensa eliminatoria que se decidió en Vigo por 5-3.

Por su parte, el Dinamo de Zagreb, en el que el excéltico Boban hizo historia tras aquel incidente en un partido contra el Estrella Roja en el que soltó una patada a un policía serbio y poco después estallaría la guerra entre ambas comunidades, cuenta en sus filas con el centrocampista español Gonzalo Villar, ex del Granada.

Y en el PAOK jugó el excéltico Jonny Otto, ahora en el Alavés. Por allí también pasaron Okkas, Vryzas, Contreras y Pablo García.