Llega el sorteo más esperado

Mónaco acoge a partir de las 13:00 horas de hoy el sorteo de la fase de grupos de la Liga Europa, en la que el Celta alcanzó las semifinales en mayo de 2017. Este es uno de los actos del verano más esperados por el celtismo, interesado en conocer los rivales e intentar programar algún viaje para acompañar al equipo de Claudio Giráldez en esta nueva aventura europea cuando acaba de celebrarse un aniversario de la consecución de su título continental de la Intertoto. La competición arrancará el 24 de septiembre. A cada equipo le esperan ocho partidos en esta fase de liga, de los que cuatro serán en casa y otros tantos fuera. A partir de febrero y ya en sistema de eliminatoria directa, se disputarán los octavos de final. Estambul acogerá el partido por el título el 20 de mayo próximo. El Tottenham Hotspur es el vigente campeón del segundo torneo de la UEFA.

«Lo primero, es un día muy bonito para todos. Es la décima vez que tenemos la suerte de tener en un bombo de una competición europea al Celta. Tenemos que disfrutarlo, disfrutarlo mucho cada día que tengamos la oportunidad; y ser conscientes de lo que nos cuesta llegar a estar en ese tipo de sorteos», señaló el entrenador del Celta tras el partido contra el Betis en referencia al sorteo de esta tarde en Mónaco.

Entre los 36 equipos participantes destacan los ingleses Aston Villa y Nottingham Forest; los italianos Bologna y Roma; los alemanes Stuttgart y Freiburg; los franceses Lille, Lyon y Niza; los neerlandeses Feyenoord y Go Ahead Eagles; el portugués Oporto; el turco Fenerbahçe; el checo Viktoria Plzeň; los escoceses Celtic y Rangers; el suizo Basilea; los austriacos RB Salzburgo y Sturm Graz; el serbio Estrella Roja; el croata Dínamo de Zagreb; el noruego Brann; y el húngaro Ferencvaros; mientras que el Betis es el otro representante español. Ayer se jugaron las últimas eliminatorias de las fases previas para completar un cuadro con treinta y seis participantes.

«Con respecto a quién nos toca o no, va a haber rivales dificilísimos. Si puedo elegir, que sean desplazamientos cortos, un poco por la recuperación», sostuvo el miércoles Giráldez, quien tendrá que preparar partidos entre semana hasta finales de enero, como mínimo.

A las ocho ediciones de la Liga Europa (que incluyó una en la Intertoto), el Celta suma una participación en la Champions. En total, el equipo vigués suma 80 partidos en torneos continentales, con un saldo de 37 victorias, 23 derrotas y 20 empates, con 126 goles a favor y 79 en contra.

De su actual plantilla, Iago Aspas e Iván Villar son los únicos supervivientes del equipo que en el curso 2016-17 disputó la Liga Europa, en la que al Celta se quedó a un gol de disputar la final.