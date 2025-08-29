El Celta esquiva a los 'cocos' del sorteo de Europa League
El conjunto vigués se enfrentará a Lille, Niza, Bolonia y PAOK en Balaídos y a Dínamo de Zagreb, Estrella Roja, Ludogorets y Stuttgart como visitante
El Celta ya conoce su camino en la primera fase de la Europa League. El sorteo ha sido benévolo con los vigueses, que han evitado a los rivales más fuertes de los tres primeros bombos. El equipo de Giráldez, en su regreso a la competición continental, se medirá a ocho equipos, cuatro como local y cuatro como visitante.
En Balaídos recibirá a dos equipos franceses, uno alemán y otro griego: Lille, Niza, Bolonia y PAOK. Lejos de Vigo, el Celta se medirá al Dínamo de Zagreb, al Estrella Roja, al Ludogorets y al Stuttgart.
El calendario con las fechas definitivas se conocerá mañana, sábado, pero por lo de pronto los aficionados celestes ya pueden empezar a planificar sus viajes a Croacia, Serbia, Bulgaria y Alemania.
