Williot, citado por la sub-21 de Suecia

El céltico Williot Swedberg ha sido convocado de nuevo por la selección sub-21 sueca. El joven atacante, que regresa a este equipo tras su renuncia en junio, afrontará el 5 de septiembre el duelo ante Armenia; y cuatro días después la cita será ante Montenegro.

