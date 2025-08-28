Premio menor con escasa pegada

El inicio del nuevo curso está siendo más duro de lo esperado para el Celta, que mejora con la pelota pero continúa sufriendo por la falta de pegada. Ayer, rozó la remontada ante un Betis que se adelantó en el marcador al filo del descanso tras un saque de esquina. Igualó Hugo Álvarez a los dos minutos de la reanudación. Fue la reacción inmediata a las modificaciones tácticas de Giráldez y a la entrada en acción de un Javi Rueda que generó mucho peligro por la banda derecha, aunque sus numerosas acciones ofensivas no encontraron rematador.

El duelo entre dos equipos que mañana conocerán a sus rivales en la fase de grupos de la Liga Europa fue una buena prueba para un Celta que generó dudas en su estreno en casa ante el Getafe (0-2), pero que ya dio un paso al frente en Mallorca y continúa avanzando en esa puesta a punto que le convierta de nuevo en el equipo que el curso pasado fue una de las sorpresas de LaLiga. El empate de ayer ante los béticos ayudará a Giráldez en la construcción de un grupo que necesita sumar efectivos como Bryan Zaragoza, Ferran Jutglá o Borja Iglesias como goleadores para beneficiarse del juego ofensivo que por ejemplo desplegó ayer en la segunda parte ante un Betis con muchos recursos.

Reaccionaron con rabia los de Giráldez al verse en desventaja en el marcador. Esa es una de las características de este grupo de jugadores que se crecen en la adversidad y suelen mostrarse con más inocencia mientras el marcador no se mueve. Volvió a pasarle ayer, después de un inicio prometedor pese a no tener en el campo a jugadores como Marcos Alonso o Iago Aspas. Pero duró poco la alegría con la pelota en los pies de un Hugo Sotelo que parece decidido a vivir el año de su explosión como uno de los centrocampistas más talentosos del campeonato. Cuando el Betis se adueñó del balón comenzaron a llegar los problemas. El primero en avisar fue Cucho Hernández, que no encontró la escuadra en un remate a la media vuelta. Después, Ristic salvó bajo el larguero un remate de un Riquelme que generó mucho peligro por su banda izquierda, con la complacencia a veces de Mingueza.

En ese primer periodo, el Celta también pudo marcar. Primero a través de un cabezazo de Javi Rodríguez tras un saque de esquina y después en un remate de Pablo Durán que despejó el portero rival con el pie al culminar el tomiñés una buena contra.

Cuando parecía que el partido alcanzaría el descanso sin goles, llegó un saque de esquina que Bartra culminó con un remate franco de cabeza para adelantar a los béticos. Como en la visita anterior de los andaluces, al Celta le tocaba intentar remontar un marcador adverso en la reanudación, aunque en esta ocasión la diferencia era mínima.

Giráldez hizo magia de nuevo en el descanso. Con una sola sustitución (Rueda por Williot) modificó por completo a su equipo. Mingueza pasó al carril izquierdo, Hugo Álvarez, una de las siete novedades del once inicial, se situó en el centro del campo para jugar entre líneas y Durán más Borja Iglesias formaron la dupla de ataque. Y el resultado fue inmediato. Rueda llegó a la línea de fondo en la primera jugada y ganó un córner. Tras el lanzamiento desde la esquina, el despeje del portero le cayó al pie izquierdo de Hugo Álvarez, que remató sin dejar caer la pelota que se coló entre las piernas del portero bético.

Dos minutos había necesitado el Celta para igualar el marcador. Pero el equipo de Giráldez no se conformó con ese gol y siguió buscando la portería rival. Casi todas las ocasiones llegaban por el costado de un Javi Rueda que está construyendo una bonita sociedad con un Iago Aspas que irrumpió en el partido en el minuto 71. Ese fue el momento en el que ambos entrenadores decidieron darle una pausa al juego para realizar más cambios. Junto al moañés entró un Bryan Zaragoza al que le cuesta más de lo esperado alcanzar ese punto de forma física con la que puede convertirse en un jugador muy válido para cualquier equipo.

En esta ocasión, Giráldez acertó más que el veterano Manuel Pellegrini en el manejo de los efectivos del banquillo porque el Celta continuó dominando y generando peligro en el área rival. Rueda era una pesadilla para un Ricardo Rodríguez que baraja su regreso a Suiza, a donde emigró su padre tras abandonar Galicia. Al internacional con la selección helvética se le sumaron los problemas con las apariciones de Aspas por ese mismo costado. El Betis, sin embargo, se benefició de la escasa pegada que exhibe el Celta, que en tres partidos solo ha anotado dos goles. Giráldez confía en el trabajo coral porque no encuentra ese rematador que apenas necesita tocar dos balones para celebrar un gol. Ni Borja Iglesias ni Jutglá se caracterizan por su pegada. El mejor rematador, aparte de Aspas, es un Pablo Durán que no encuentra oportunidades claras. Suyo fue el remate que puso en aprietos a un Álvaro Valles que acumulaba más de cuatrocientos días sin jugar un partido oficial tras abandonar Las Palmas. El guardameta andaluz se lució en un remate de cabeza con escasas complicaciones de Jutglá, que rozaba el fuera de juego. Sin embargo, tuvo una gran colaboración de sus compañeros Bartra y Natan para no salir goleado de Balaídos, que volvió a registrar una gran entrada pese a que la lluvia hizo acto de presencia en este partido adelantado de la sexta jornada. Célticos y béticos adelantaron su duelo para afrontar con menos apreturas su participación en la segunda competición europea.

El partido de ayer también suponía una prueba para conocer el nivel que pueda ofrecer el equipo de Giráldez en la competición continental. Pese al irregular comienzo de temporada, el Celta volvía a demostrar su capacidad para competir contra cualquiera, incluso con un once que en otras circunstancia podría considerarse suplente. Pero con Giráldez la mayoría de los jugadores de la plantilla parecen preparados para ejecutar el plan del entrenador. Ayer rozaron otra remontada marca de la casa ante un Betis al que se le atraganta históricamente Balaídos, donde solo ha sumado 9 victoria en 45 visitas en Primera División. La de ayer se convirtió en el partido mil del Celta como local en la máxima categoría. No pudo el equipo vigués celebrar con victoria esa cifra redonda, necesita mayor pegada para acelerar ese proceso de mejora. Sin apenas tiempo para descansar, el domingo le espera también en Balaídos otro rival europeo como el Villarreal, que lidera el campeonato español tras golear al Girona.