«Me han gustado la imagen y la actitud»
«Hemos tenido más ocasiones, más llegadas», lamenta el porriñés: «Nos hemos podido llevar los tres puntos»
Redacción
Claudio Giráldez, técnico del Celta, lamentó que su equipo dejase «escapar» dos puntos ante el Betis, pero apuntó que «la imagen» del segundo tiempo debe servir de motivación para recibir el próximo domingo al Villarreal.
«Creo que el equipo ha estado bien, creo que el tono físico del equipo en la segunda parte ha sido muy bueno, por eso es una pena que se nos hayan ido estos dos puntos. Da igual quien juegue, lo importante es que el equipo muestra la identidad que ha demostrado en la segunda parte. Esto nos tiene valer de motivación para recibir al líder, al equipo que más en forma ha empezado la competición», indicó.
Tras reconocer la superioridad bética en el primer tiempo, Giráldez apuntó que en el arranque del segundo tiempo lograron «ajustar mucho mejor la presión» y «encontrar a Borja -Iglesias- para girar».
«A partir de ahí, hemos sido capaces de hundirlos, de atacar la profundidad con Rueda, que ha sido muy peligroso. Me gustó la imagen que hemos dado y la actitud del equipo pese al mazazo del 0-1 porque desde el minuto 1 de la segunda parte hemos salido a morder», analizó.
Giráldez, además, no coincidió con Manuel Pellegrini en calificar como justo el empate. «Ellos fueron mejores en la primera parte y nosotros en la segunda, pero nosotros hemos tenido más ocasiones, más llegadas. Me voy con la sensación de que nos hemos podido llevar los tres puntos», afirmó.
