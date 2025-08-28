Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Fortuna recibirá al Guadalajara el domingo 7 en Barreiro (14 horas)

El Celta Fortuna se enfrentará al Guadalajara en la segunda jornada de la Primera RFEF el domingo 7 de septiembre en Barreiro, a partir de las 14:00 horas. El filial céltico arrancará el campeonato este sábado en Zamora, a las 19:30 horas.

