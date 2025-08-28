La flor mustia

Claudio conserva el carisma, la inteligencia, la valentía, la presciencia... Se le ha mustiado la flor. Desde su irrupción en el primer equipo había conjugado al revés la Ley de Murphy. Si algo le podía salir bien, le salía bien. En este arranque se ha convertido en un quizá que balbucea y se le niega. De Betis a Betis en Balaídos se ejemplifica ese deterioro. El 0-1 se le quedaba excesivo a los verdiblancos, a quienes en febrero se les quedaba el 0-2 escaso. Con menos remontaron más los célticos entonces que este miércoles.

Estos vaivenes del fútbol –fortuna, destino o ese aritmética infinitesimal que escapa al ojo– suceden. Los buenos equipos son aquellos que los navegan con mayor pericia. El Celta aún carece de regularidad. Desastroso ante el Getafe, compitió bien en Mallorca. Dominado ayer en la primera mitad, dominó en la segunda. El rumbo depende de la resistencia a las dudas y de la capacidad de ir produciendo puntos para cuando en la ruleta vuelva a salir rojo.

Candidatos al núcleo duro. Siete cambios incluso se antojan pocos con Claudio. Capaz de ordenarlos de domingo a domingo, se le suponían a mitad de semana. Con el paso de las jornadas, ya se sabe, el entrenador organizará un núcleo duro que no variará tanto: Marcos Alonso si se entona, Starfelt cuando regrese, Ilaix... Dos hombres opositan a auparse en la tabla de minutos: Hugo Sotelo, que está endureciendo su fútbol, y Javi Rueda, que ha irrumpido con fuerza en Primera División.

Cortocircuito en la salida. El Celta de Claudio Giráldez afronta la presión rival desde sus rutinas. Si el carrilero está presionado, el ariete acude a la descarga para organizar el despliegue ofensivo a partir de su control. Y ese dispositivo está fallando, embotando la estructura. No ha estado fino Durán ni en Son Moix ni en Balaídos. Aunque se puede esperar mejor fineza, el tomiñés luce más en la ruptura. Pero tampoco estuvo ayer eficaz Borja Iglesias, que lo tiene entre sus especialidades. Esas imprecisiones impidieron que el Celta explorase los espacios al contragolpe en la primera mitad.

El semáforo de Aspas. Solo una letra separa a Aspas de pausa y tampoco en esto tiene sustituto. El anagrama tiene sentido y por eso Claudio ha pedido un jugador del estilo de Iker Losada o Denis, con todos sus matices, si el mercado se alinea –lo que parece improbable–. El balón corre más si se detiene un instante. La jugada se aclara cuando se interrumpe. El Celta quiso jugar a 200 kilómetros por hora en el periodo inicial y se atropelló a sí mismo. Aspas, en cambio, espera a que el semáforo se ponga en verde para dotar de sentido a la jugada.

Factor arquitectónico. Muchas razones explican un cambio tan radical en el equilibrio del juego. El marcador obligaba al Celta a la valentía y al Betis le aconsejaba avaricia. La entrada de Rueda permitió explorar ese conducto que Mingueza no podía. Existen explicaciones tácticas, físicas... También arquitectónicas. Ya antes de la demolición de Gol, entonces por la lejanía de sus fieles adeptos, las estadísticas apuntalaban la influencia de Marcador. «Su afición aprieta mucho», argumentaba Bartra ayer. Pero es solo contra ese lado que ese ruido reverbera y se contagia, provocando el frenesí. La directiva necesita paliar de alguna manera ese frío vacío con el que tendrá que convivir hasta finales de 2026 en la mejor de las previsiones.

Talentos mortecinos. Un equipo trasciende la suma de sus individualidades. Pero sigue siendo una colección de jugadores y todos ellos pesan en la ecuación. Sigue Williot sin rendir como titular. Es aún tan joven que resulta temerario aventurar si en algún momento ganará consistencia. Pero tampoco está ofreciendo esos fulgores en la conducción y sobre todo en el desbroce de caminos hacia el gol imperceptibles para el adversario. Y la teórica alternativa directa para su posición, Bryan Zaragoza, también dista mucho de su mejor versión. Ya se asume que Zaragoza, por su propia definición, es la apuesta arriesgada de esta temporada. Saldrá de maravilla o será un desastre, sin tibiezas. Este tipo de fichajes, en su justa medida y en un proyecto sólido, resultan convenientes. Zaragoza está destinado a ser el verso suelto dentro de la composición de Claudio. Ese hombre que ilumine el juego o que se desentienda de él. De momento, su escaso impacto se explica por la falta de frescura y aclimatación. Pero el Celta necesita tanto a Williot como a Zaragoza para que de vez en cuando suceda algo que nadie sepa que puede suceder.

Fran Soto, en el palco

Soto Balirac, que desde julio preside el Comité Técnico de Árbitros, asistió al partido. El vigués ha modificado estructuras e implementado medidas; de lo emocional –nombre y primer apellido para humanizar– a lo sustancial, como un VAR menos intervencionista.