El derroche de fútbol y de fe del Celta se lleva un premio exiguo

Si había algún celtista preocupado por el arranque dubitativo de los suyos en LaLiga, se la habrán disipado en la segunda parte de su duelo contra el Betis. Tras un primer tiempo a merced de los visitantes, coronado con gol al borde del descanso a la salida de un córner, los de Giráldez salieron enchufadísimos, cargados de energía y de fútbol. Las señas de identidad que le han llevado de vuelta a Europa.

Revitalizados por la entrada de Javi Rueda en el carril derecho, los vigueses arrancaron la segunda parte en tromba. A los dos minutos de la reanudación, cuando ya llevaban dos llegadas peligrosas, Hugo Álvarez cazó en la frontal el rechace de un córner y la empaló con solvencia. El balón fue al medio, pero entre la nube de jugadores y la potencia, a Álvaro Valles se le coló entre las piernas. Olía al principio de una remontada que no fue.

Antes de eso, en el primer acto, los de Pellegrini había mostrado superioridad a través de la posesión. Los de Giráldez lo fiaron todo a las transiciones, pero faltó finura en varias salidas prometedoras. Solo se concretaron dos, ambas con Pablo Durán como protagonista. En la primera, su tiró lo repelió el portero con la pierna; en la segunda, su pase de la muerte fue abortado antes de llegar a un Swedberg que se relamía.

Aunque fueron dueños, los béticos tampoco generaron demasiados problemas. La más clara la sacaron en una doble acción entre Radu y Ristic, que evitó el gol sobre la línea. Yeol Lago, entre tanto, en su salsa en una de esas luchas cuerpo a cuerpo con el Cucho. Pero en un córner sobre la bocina, Javi Rodríguez perdió la marca de Bartra y el central cabeceó solo, sin pieda de Radu.

Una vez igualado el partido en la jugada ya narrada, el campo siguió inclinado hacia la grada de Marcador. El Celta no cedió en su presión, recuperaba rápido y los Hugos encontraron las costuras béticas entre líneas. Sotelo, cada vez más asentado, dio una clase magistral de cómo dirigir a una manada desbocada.

Y los vigueses se acabaron de desatar con la renovación del ataque, primero con la entrada Jutglà y luego con la de Bryan Zarogaza y la de Iago Aspas. El moañés salió con la chistera puesta, buscando amigos en todos aquellos vestidos con la camiseta celeste. Conectó con Rueda, al que puso en la línea de fondo varias veces; solo le faltó al canterano culminar su protentosa capacidad de llegada con algún pase definitivo.

En medio de esa tormenta, los celestes elaboraron por aquella banda derecha una jugada a la que le faltaron centímetros para convertirse en uno de los goles del año. Tras un encadenado de pases, Aspas aclaró con un taconazo hacia atrás para Sotelo, que de primeras puso un centro de fantasía a la cabeza de Jutglà. El catalán remató con convicción y esquinado, pero le faltó algo de potencia o algo más de colocación, y Valles repelió a córner. También es verdad que en dos momentos de la jugada pudo haber fuera de juego de haberse revisado por el VAR.

[Crónica en elaboración]