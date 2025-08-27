Pellegrini: «El Celta tiene un técnico que conoce sus virtudes y defectos»

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, dijo ayer que el Celta «no ganaron» ninguno de «los dos partidos que jugaron, pero tiene un técnico que conoce sus virtudes y sus defectos». Pellegrini señaló en rueda de prensa que está «seguro de que el Celta será un rival muy difícil, independientemente de que no haya podido ganar aún», y anunció que su portero Pau López «no está en condiciones de jugar el partido de mañana».

El técnico chileno convocará al lateral izquierdo suizo Ricardo Rodríguez, que negocia su salida en este fin de mercado, porque «si hiciera una lista sin los que pudieran salir, iría solo» a Vigo, donde el año pasado el Betis pasó de ganar 0-2 a perder, algo que «pasa en el fútbol, por eso es la actividad más popular del mundo».

El preparador negó «haber sacado en ninguna reunión el nombre» del mediocentro argentino Guido Rodríguez, que se marchó del Betis hace un año, porque su costumbre no es «hablar de nadie que pueda o no venir», aunque sí afirmó que «faltaba alguien en esa posición. No es problema de un jugador concreto, sino» del desgaste propio de «afrontar tres competiciones».

Acusa Pellegrini falta de pegada en su equipo, algo que justifica porque «no está la finura técnica aún», aunque también resaltó que «no es fácil marcar diferencia de goles» en una «Liga pareja» en la que el Betis «no puede marcar dos o tres goles en cada partido».