Claudio revoluciona al Celta con siete cambios y Borja Iglesias en la punta del ataque
El técnico céltico cambia por completo la defensa que jugó en Mallorca
A. L. S.
Claudio Giráldez no defrauda. Fiel a su estilo, ha planteado una revolución en el equipo titular céltico con respecto al que salió el sábado pasado ante el Mallorca. Hasta siete cambios ha introducido, con Borja Iglesias debutando en la titularidad contra el Real Betis, su exequipo.
La sacudida en la defensa es tal que hasta se puede pensar en un cambio de sistema. Como centrales puros aparecen solo Javi Rodríguez y Yoel Lago. Está por ver si se une a ellos en línea de tres Ristic, en el sitio de Marcos Alonso. En ese caso, Mingueza y Hugo Álvarez ocuparían los carriles. De plantear una línea de cuatro, el serbio se iría al lateral izquierdo y el catalán al derecho.
Lo único que se mantiene inamovible es el centro del campo, con la dupla Moriba-Hugo Sotelo. El tridente ofensivo será para Pablo Durán, otro de los que repite, Swedberg y el citado Iglesias. Bajo palos seguirá Radu.
Además, Claudio ha descartado a Carlos Domínguez y a Marc Vidal.
Por el conjunto bético jugarán: Álvaro Vallés, Bellerín, Bartra, Natan, Ricardo Rodríguez, Altimira, Fornals, Ruibal, Riquelme y Cucho.
