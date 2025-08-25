Los cincuenta primeros de Giráldez

Los jugadores del Celta no pudieron dedicarle la victoria en Mallorca a su entrenador, que el sábado alcanzaba el medio centenar de partidos en Primera División al frente del equipo vigués, con el que presenta un balance favorable de 21 victorias, 10 empates y 19 derrotas. El porriñés se ha convertido en el decimotercer técnico celeste en obtener este número de encuentros en la máxima categoría y sus registros le convierten en uno de los más destacados. El porriñés contabiliza una media de 1,46 puntos por partido, lo que le ha llevado a sumar un total de 73 puntos. Solo Víctor Fernández y Fernando Vázquez mejoran lo logrado por el actual entrenador del conjunto celeste.

A mitad de agosto se cumplieron los primeros 17 meses de Giráldez al frente del Celta, que en marzo del año pasado le ofreció por sorpresa la posibilidad de poder cumplir uno de sus sueños. Después de dirigir al filial celeste durante dos temporadas y media, el club le entregó la batuta del primer equipo, en sustitución de Rafa Benítez. «Estoy muy ilusionado, muy contento. Como siempre he dicho, es el sueño que tenía como aficionado del Celta. Era entrenador del segundo equipo, así que tengo que estar preparado para cuando el club me necesite. Se dio así, es lo que hay», señaló Giráldez desde Afouteza el día de su presentación como entrenador de Primera División.

De los diez empates alcanzados en este primer medio centenar de encuentros del Celta, solamente en una ocasión no se movió el marcador. Fue ante el Rayo Vallecano, en la segunda aparición de Giráldez en el banquillo celeste, en el que se estrenó con una victoria en el Sánchez-Pizjuán. Ese dato demuestra por sí solo el carácter ofensivo del Celta de la mano del entrenador más joven de Primera División por segunda temporada consecutiva y el quinto de menor edad de las cinco grandes ligas europeas.

Y el primer gran éxito de Giráldez se consumó en mayo pasado con una victoria en Getafe que suponía clasificar de nuevo a los célticos para la Europa Liga ocho años después de su última participación. Y ese logro continental llegó a través de una plantilla plagada de futbolistas formados en A Madroa. La presencia de la cantera incluso se ha incrementado un poco más en la actual plantilla, con la presencia de un total de 15 jugadores que han pasado por el filial celeste.

Para madurar el nuevo proyecto deportivo, Giráldez ha pedido paciencia al entorno después de que su equipo cayese en Balaídos ante el Getafe en la primera jornada del campeonato regular. Después de ese tropiezo, los célticos acudieron el sábado a Son Moix y rozaron la victoria, que se les escapó en los minutos finales por un despiste en cadena de la retaguardia. Con ese empate, los célticos se estrenaron en el casillero de puntos de LaLiga y ya preparan con mejor ánimo el duelo del miércoles contra el Betis (Balaídos, 21:00 horas). Ese partido corresponde a la sexta jornada, pero la Liga lo ha adelantado para que los dos equipos preparen su estreno en la segunda competición europea, que arrancará el 24 de septiembre. Este viernes, 29 de agosto, célticos y béticos conocerán a sus rivales en la fase de grupos de la Liga Europa.

Con ese estreno europeo, Giráldez dará un paso más en su incipiente carrera como técnico en la élite, donde ya se codea en registros con los mejores entrenadores de la historia del Celta. De hecho, y según recoge ‘Afouteza e Corazón’, cuenta de X, Giráldez mejora los resultados de colegas como Lotina (72 puntos), Berizzo (72), Coudet (72) o Castro Santos (70) en el primer medio centenar de encuentros, desde 1995. Con 73 puntos en 50 encuentros, el porriñés solo se ve superado por Víctor Fernández (88 puntos) y por Fernando Vázquez (81). Posee, además, más victorias que derrotas (21 a 19), y eso no sucedía desde los tiempos de Lotina, el entrenador que llevó al Celta a disputar la Liga de Campeones por primera vez en la historia de un club en el que Giráldez ya es medio centenario en partidos en Primera División.