Rueda: «Creo que vamos a hacer un gran año»

Dispone Claudio Giráldez de muchas opciones para sus carriles y ya lo ha demostrando con dos elecciones totalmente distintas en este inicio liguero. A Ristic y Mingueza, titulares ante el Betis, los sucedieron Javi Rueda y Carreira. Fue el vigués, quien ya ha probado sobradamente su adaptabilidad, el que se ocupó de la banda izquierda. Le abrió así su espacio natural al debut en Primera División de Javi Rueda.

Ya se sabía que el malagueño, criado en la cantera del Real Madrid y fichado para el Fortuna en 2023, regresaba como una pieza útil de su fructífera cesión al Albacete. Y aunque los rescoldos de una lesión muscular lo entorpecieron en el inicio de la pretemporada, pronto ha demostrado que puede trasladar a Primera División esa agudeza ofensiva que mostró en Segunda División.

No pudo celebrar tan excelente estreno, sin embargo, por culpa del empate del Mallorca. «Es un sabor un poco agridulce. Se nos han escapado dos puntos pero hay que quedarse con lo positivo», conviene, no obstante. «Con respecto al primer partido hemos mejorado fases del juego y cosas que nos pide el míster».

Niega que el tanto local obedeciese a una cierta relajación. «Desde dentro creo que no se ha visto que nos hayamos confiado. Hemos intentado estar concentrados los noventa minutos. Mala suerte que un rechace se quede dentro del área, lo que en esta categoría no se perdona».

«Tanto los nuevos como los que ya estaban vamos cogiendo sintonía y adaptándonos a lo que pide Claudio», valora Javi Rueda, que augura: «Poco a poco creo que vamos a hacer un gran año. Ahora tenemos dos partidos superexigentes en casa, con nuestra gente, que nos apoya siempre. Intentaremos dar nuestra mejor versión y poner todo de nuestra parte».