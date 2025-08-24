Una ilusionante puesta de largo
As Celta se impone al Oporto (1-0) en la presentación del equipo ante sus aficionados | Un gol de Noela Sánchez en el segundo tiempo dio el triunfo a las de Vicky Vázquez
REDACCIÓN
As Celtas se impusieron ayer al Oporto en A Madroa por 1-0 (0-0 al descanso) en un partido de presentación del conjunto celeste que dejó buenas sensaciones ante un rival recién ascendido a la Segunda División portuguesa. Ante 517 espectadores, según informó el club, la pontevedresa Noela Sánchez firmó el gol del triunfo en el minuto 55, tras un chut de Nara Fernández cuyo rebote cayó a Toubes, ésta cabeceó para asistir a Noela y la delantera fusiló a la portera portuguesa.
El once céltico ofreció un primer tiempo muy reconocible, con María Figueroa por delante de la defensa (Paula Rodríguez, Sara Álvarez “Muñi” y Celia Fontecha) para asegurar una excelente salida del balón y notable seguridad defensiva y en el dominio del partido.
Noela tendría la primera oportunidad en el undécimo minuto y posteriormente llegaría un disparo de Ana Toubes, fuera. La única aproximación portista acabó en gran chut a la escuadra de Iria Ferreiro, pero el gol sería anulado por fuera de juego protestado por las lusas. “Muñi” tuvo otra buena oportunidad a la salida de un córner.
Decisión
En la segunda mitad, antes y después del gol, As Celtas buscó con más decisión el área rival y Tati Cruz probó a la portera visitante con dos potentes disparos (minutos 56 y 60). En el 63, una galopada típica de la ex sardomista “Luchi” Fernández pudo ser el segundo tanto vigués, pero con más rotaciones, el Celta perdió el sitio y el conjunto portugués cabeceó un saque de esquina a la base del palo y (minuto 87).
As Celtas alineó de entrada a Iria Ferreiro; Paula Rodríguez, “Muñi” Álvarez, Celia Fontecha, María Figueroa, Tati Cruz, Tati Barcia, Paula Lorenzo, Ana Toubes, Nara Fernández y Noela Sánchez. El equipo va dando pasos firmes de cara al inicio de temporada que se producirá en el mes de septiembre.
- Un vigués cae desde 15 metros en Navantia y le niegan la incapacidad absoluta pese a no poder andar más de 200 metros
- Javier Gutiérrez, de cena con su familia en Vigo donde rueda la serie 'El último barco', adaptación de la obra de Domingo Villar
- La CRTVG gestiona con otros operadores el restablecimiento de su emisión fuera de Galicia tras el cese «unilateral» del satélite Astra
- Cientos de afectados por los motores PureTech acuden a la vía judicial
- Vigo ha impuesto más de 200.000 euros en multas en lo que va de año por no limpiar las fincas de maleza
- El incendio en Vilaboa deja a Moaña bajo una nube de humo
- Un coche arrolla a vecinos de O Hío cuando cortaban el tráfico por la sanidad y hiere a dos peatones
- Muere un menor de 14 años en Aguete tras un golpe fatal al tirarse al agua