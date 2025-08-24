«El gol nos cambia la cara a todos»
Pide fichajes para «una plantilla más equilibrada»
Efe
«El gol nos cambia la cara a todos, no pienso en qué habría pasado. Es un punto de energía sobre todo al final, nos da la energía para seguir trabajando, tenemos un calendario muy complicado y era muy importante estrenar el casillero», declaró Jagoba Arrasate.
Sobre el tanto del Celta, lo ve «un error en cadena. Sotelo gana la espalda a Antonio, Rueda pilla abierto a Mojica y Leo pensaba que podía reducir espacio de disparo. Es una pena porque no habían generado prácticamente nada».
El técnico alineó una defensa de cinco en la segunda parte: «Nos faltan piezas primero y luego ajustar situaciones dentro del equipo. En el descanso cambiamos sistema, optimizamos recursos cuando nos falta desborde y algo de verticalidad, queríamos juntar a puntas y adelantar los carriles cuando aparecen situaciones de centro. Nos falta alguna pieza para ser más completos».
Arrasate insistió en la necesidad de incorporar piezas de banda de aquí a final del mercado: «Nos falta desborde, verticalidad y se ve cuando vas detrás o empate, nos falta ese perfil de jugador. Cada uno dirá un número, habrá alguna salida pero espero que haya más entradas y sea una plantilla más equilibrada en ciertas posiciones».
También se mostró feliz por Mateu Jaume, autor del gol del empate. «El otro día estaba fastidiado por el gol de Raphinha y es un premio a la constancia, ama la profesión y al Mallorca, lo normal es pegarle según viene y hace dos controles», indicó.
- Un vigués cae desde 15 metros en Navantia y le niegan la incapacidad absoluta pese a no poder andar más de 200 metros
- Javier Gutiérrez, de cena con su familia en Vigo donde rueda la serie 'El último barco', adaptación de la obra de Domingo Villar
- La CRTVG gestiona con otros operadores el restablecimiento de su emisión fuera de Galicia tras el cese «unilateral» del satélite Astra
- Cientos de afectados por los motores PureTech acuden a la vía judicial
- Vigo ha impuesto más de 200.000 euros en multas en lo que va de año por no limpiar las fincas de maleza
- El incendio en Vilaboa deja a Moaña bajo una nube de humo
- Un coche arrolla a vecinos de O Hío cuando cortaban el tráfico por la sanidad y hiere a dos peatones
- Muere un menor de 14 años en Aguete tras un golpe fatal al tirarse al agua