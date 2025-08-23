Orgullo por la Intertoto
Numerosos aficionados participan en las actividades que el club programó para celebrar los 25 años del triunfo en esta competición
REDACCIÓN
La victoria del Celta en la Intertoto en verano del año 2000 fue durante mucho tiempo una especie de triunfo proscrito al que apenas se concedía valor y cuyo recuerdo daba la impresión de querer borrarse. Un comportamiento algo extraño y difícil de entender que ha terminado por desaparecer y que se ha visto como nunca ahora que se cumplen veinticinco años del triunfo sobre el Zenit de San Petersburgo que sirvió para clasificarse para la siguiente Copa de la UEFA y de paso para inscribir el nombre del Celta en un torneo que el organismo europeo creó en 1998 para animar el verano.
La actual dirección del Celta, decidida a cambiarlo casi todo, no ha querido que la conmemoración pasase de largo y programó para ayer diferentes actos de homenaje a aquella conquista y en la que participaron numerosos aficionados del Celta desde primera hora. Hubo Tour organizado por Balaídos para conocer no solo el nuevo museo sino los detalles de aquel verano en el que el Celta eliminó al Pelister, al Aston Villa y al Zenit. Al mismo tiempo el club preparó una pequeña sorpresa y es que dos de los protagonistas de aquella victoria, canteranos de entonces, Pablo Couñago y Jonathan Aspas, se acercasen a saludar a los aficionados y compartiesen con ellos la experiencia. Los dos futbolistas acudieron al estadio también a grabar un podcast (conducido por José Riveiro) con el club en el que quedase el recuerdo del verano de 2000 en el que sucedieron muchas cosas pero la más importante de ellas fue el triunfo en la Copa Intertoto en San Petersburgo gracias a dos goles en los últimos siete minutos de partido. Uno de esos momentos, contados, en los que el destino sí quiso guiñarle un ojo al Celta.
