Un nuevo comienzo para el Celta

El Celta ha tenido casi una semana para meditar sobre todas esas cosas que hizo mal ante el Getafe y que le llevaron a la derrota en el estreno liguero. Hoy le llega la oportunidad del desquite en Palma, donde visita a un hueso como el Mallorca de Jagoba Arrasate que también sufrió un revolcón en la primera jornada ante el Barcelona en un partido con circunstancias muy particulares como el hecho de jugar en inferioridad casi todo el tiempo. Para el Celta supone un nuevo comienzo y la ocasión de mostrar todo aquello que no se vio hace una semana en Balaídos donde el equipo vigués vivió atrapado por el buen sistema defensivo del Getafe que supo llevar a los de Claudio a esa clase de partido en la que más incómodo se le ve y donde se manifiestan algunas de sus carencias.

El Celta busca en Mallorca una versión que le haga justicia. A lo que fue la temporada pasada y a lo que pretende ser en ésta. Para ello necesita recuperar el dinamismo que le faltó el domingo pasado y que le convirtió en un equipo previsible, plano e incapaz de darle velocidad al juego. Inofensivo y vulnerable al mismo tiempo, algo que el Getafe se encargó de demostrar. En Mallorca se espera otra cosa aunque la tarde no va a resultar sencilla para el grupo de Giráldez que visita a un equipo con personalidad y carácter que aprieta como pocos y al que Jagoba Arrasate ha sido capaz de dejar su sello en solo un año de trabajo. La pasada temporada el equipo mallorquín peleó por Europa hasta las jornadas finales y este año, bien reforzado en el mercado veraniego, promete también estar más cerca de la zona noble que de los apuros por la salvación.

Seguramente esta tarde Claudio inicie su ciclo de rotaciones que se convirtieron en marca de la casa desde que se sentó en el banquillo del primer equipo. Más acusadas en el tramo inicial del curso, cuando prevaleció por encima de todo el cuidado de la plantilla y el reparto de minutos y oportunidades. Por eso cabe esperar que el técnico inicie ese plan esta tarde, sobre todo teniendo en cuenta que el miércoles tienen nueva ración en Balaídos ante el Betis en el partido adelantado de la sexta jornada. Por eso hoy cabe cualquier cosa en la alineación viguesa. Faltan en la convocataria Starfelt (lesionado que será baja unas semanas) y Hugo Alvarez que sufrió esta semana un proceso gripal y aunque ya está curado Claudio entiende que aún está débil y es mejor que descanse pensando que el miércoles tendrá seguramente su oportunidad. En la convocatoria tampoco aparecen Aidoo y Cervi, un mensaje claro con la intención de que los futbolistas asuman su situación en la plantilla y busquen destino en lo que queda de mercado. Un plan que seguramente no tenga muchas consecuencias aunque el Celta no pierda la esperanza de que liberen espacio y dinero que ayude a matizar la plantilla de la que dispone Claudio. A partir de eso cualquier combinación es posible y lo más probable es que veamos novedades en todas las líneas del campo pensando en formar un equipo intenso que sea capaz de competir al ritmo que le va a exigir el Mallorca y en unas circunstancias (infame el horario de las cinco de la tarde a estas alturas del verano) que van a aumentar la exigencia del duelo. Puestos a jugar a las adivinanzas Claudio podría elegir a Radu en la portería, mantener a los tres centrales (Javi, Yoel Lago y Marcos Alonso) con l a posibilidad de que Carlos por Yoel aunque supusiese cierto «señalamiento» tras el mal partido del joven central ante el Getafe. Mingueza podría ir al costado izquierdo para que Carreira o Rueda entrasen en el derecho; Beltrán y Moriba podrían estar en el medio; y arriba seguramente entre Pablo Durán para formar línea con Jutglà y Aspas. Arrasate por su parte se queda sin piezas importantes para este partido como el lesionado Samu Costa o los sancionados Morlanes y Muriqi. Además ha dejado fuera de la lista a Larin y Maffeo. Pero a su alineación no le faltan amenazas.