Claudio Giráldez: «A veces olvidamos qué clase de club somos»

Claudio Giráldez reconoció este viernes que la ausencia, por sanción, del delantero kosovar Vedat Muriqi le genera más dudas sobre el sistema de juego que elegirá Jagoba Arrasate en el partido que disputarán en Son Moix. «En la segunda vuelta del pasado campeonato ya usaron dos sistemas para atacar. Al no tener a Muriqi es un poco más incógnita cómo pueden montar su línea de delanteros, si van a jugar con uno o con dos», apuntó en rueda de prensa y dejó entrever que eso puede condicionar también su forma de plantear el partido.

El técnico celeste destacó «el orden» y la «capacidad de defender de maneras muy distintas» con las que el actual entrenador del Mallorca dota a sus equipos. «Es un equipo con mucha variabilidad a la hora de defender, de cómo saltarnos. Arrasate construye equipos ordenados, con capacidad de juntar gente por dentro, con mucha situación de centro remate, con capacidad de correrte. Va a ser un partido complicado como ya lo fueron los dos del año pasado», subrayó.

En este sentido, Giráldez recordó que el choque de Balaídos fue «muy táctico» pero sus futbolistas respondieron «muy bien» ante la defensa mallorquina, algo que le costó más en Son Moix, sobre todo en el primer equipo.

«El Mallorca es un equipo con mucho jugador de mucho nivel, con mucho jugador de calidad por dentro esta temporada con la incorporación de Pablo Torre. Además, con la llegada de Kumbulla consiguen un central de nivel que les dará más fuerza», analizó.

«Nuestra historia nos tiene que ayudar a entender bien dónde estamos, quiénes somos. Tenemos que remar todos juntos, tenemos que estar unidos como estamos, pero sabiendo que las últimas diez temporadas solo hemos estado dos veces entre los diez primeros», avisó.

Giráldez pidió a sus jugadores que «defiendan y ataquen cada acción como si fuese la última» porque solo así conseguirán rendir como lo hicieron la pasada temporada, cuando lograron el billete para la Liga Europea.

«A veces nos olvidamos todos de qué club somos, de qué temporada tenemos por delante y lo difícil que es para nosotros ganar cada partido. El año pasado, cuando lo entendimos, fuimos capaces de colarnos en una posición clasificatoria que nadie contaba con nosotros, por encima de equipos con más estructura, con más historia, con más presupuesto».

El técnico celeste sigue insistiendo en la necesidad de reforzar la línea de ataque con «un enganche» que ayude a dar «ese último paso», pero dejó claro que la derrota ante el Getafe vino más porque no atacaron bien que por la ausencia de ese perfil en la plantilla. Giráldez reconoció que Bryan Zaragoza todavía está lejos de su mejor estado de forma, pero advirtió al celtismo de que el internacional español no será «el salvador» del Celta esta temporada.

«Espero que nos ayude a ganar partidos con sus características, pero es importante que tengamos paciencia con él, sobre todo porque aún no está a su mejor nivel físico. Bryan no es un jugador que va a salvar o a decidir», dijo Claudio que ve mucho más rápida la adaptación de Borja Iglesias.