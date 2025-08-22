Aquel final feliz en casa de Mostovoi

No había veranos como los de aquel Celta del cambio de siglo. Un hervidero de noticias, polémicas, enredos y partidos que mantenía a los aficionados en un permanente estado de excitación a la espera del siguiente suceso. Hubiese sido una mina en los tiempos de las redes sociales porque despistarse un solo día equivalía a quedarse completamente desfasado, como el que se pierde un capítulo importante de una serie. Por momentos parecía todo guionizado por alguna mente perversa que en agosto de 2000, justo ahora hace veintinco años, envió al Celta a San Petersburgo a conquistar la Copa Intertoto ante el Zenit, el único título (aunque pequeño) que de modo oficial han conseguido los vigueses a lo largo de su convulsa existencia. Un episodio que conviene reivindicar con orgullo como hacen en su hoja de servicios clubes de la grandeza de la Juventus.

La Copa Intertoto (información para desmemoriados o menores de veinte años) fue un invento que la UEFA creó en 1995 con la idea de ofrecer una competición más durante el verano que tenía como premio la clasificación para la Copa de la UEFA. El organismo europeo dejó claro desde el primer momento que el torneo tendría carácter oficial aunque cada temporada hubiese tres campeones diferentes. El Celta, que había finalizado la Liga anterior en séptima posición, fue invitado a disputarla en el año 2000 y así se embarcó en un verano diferente (vacaciones mínimas y partidos oficiales ya a comienzos de julio) en la que el equipo alternaba sus compromisos en la Intertoto con los amistosos de verano mientras iba dando forma a la plantilla y lidiaba con los conflictos que se le iban abriendo por el camino.

Polémicas y rebeliones en la plantilla

Aquel fue el verano de la rebelión de Makelele que quería forzar su salida al Real Madrid y se presentó en Vigo cuando le vino en gana y bajo la amenaza de ser multado con un millón de pesetas por cada día de retraso. Ese verano el Celta hizo interesantes negocios con fueron las ventas del francés, de Revivo al Fenerbahce, de Turdó al Stade Rennes (pelotazo histórico) y salieron otros futbolistas que habían sido importantes como Dutruel o Mazinho. Con todo, cuando el Celta comenzó a jugar esa extraña competición apenas había un puñado de futbolistas de la primera plantilla a la que Víctor Fernández se vio obligado a sumar varios chavales venidos del filial con el riesgo de que eso le produjese alguna clase de sarpullido vista su «infinita fe» en todo lo que oliese a canterano. Pablo Couñago, Noguerol, Jonathan Aspas, Mena, Jacobo Campos e incluso Oubiña se vieron involucrados en aquella aventura, sobre todo en la primera eliminatoria contra el Pelister macedonio y en buena medida contra el Aston Villa en la segunda que el Celta resolvió tras resistir el comportamiento de un árbitro que parecía estar en el campo con la misión de medir hasta dónde alcanzaba la paciencia de los vigueses. Una actuación entre lo cómico y lo delictivo de la que el Celta salió vivo de milagro.

La batalla por el poder en la directiva

Y llegó entonces la final ante el Zenit de San Petersburgo, un equipo al que entrenaba un gruñón llamado Mozorov y al que todavía no había llegado el dinero de Gazprom que años después transformaría el club y le llevaría a abandonar el estadio Petrovski. Era un equipo notable lleno de futbolistas de buen pie sobre quienes Karpin no paraba de avisar los días previos. Sin embargo en Vigo a mediados de agosto el asunto que centraba la actualidad en el Celta no era la eliminatoria contra el Zenit sino la pelea por el poder dentro del club después de que en la ciudad apareciese un poderoso movimiento de oposición a Horacio Gómez. Se hacían llamar «Equipo Celeste» y estaban liderados por Javier Alonso, que había sido vicepresidente económico con el propio Gómez en sus primeros años al frente del club. Trataban de unir las acciones de los pequeños propietarios con la intención de desbancar al presidente. Durante días se trató de llevar con sigilo la operación para evitar la reacción de Gómez, aunque esa clase de secretos resultan imposibles de mantener. El presidente contraatacó y se sumó a la captación del pequeño accionista. Llovían las ofertas para cualquiera que tuviese una de aquellos títulos comprados al precio de 10.000 pesetas cuando se produjo la conversión en SAD y que la mayoría de los celtistas tendría guardadas en algún cajón de su casa o directamente desconocían su destino. Se pagaban a 15.0000, 20.000 e incluso 25.000 pesetas por ellos y en la prensa todos los días aparecían anuncios de los litigantes con sus propuestas y proclamas. Incluso Electromóvil se sumó a esa carrera. «Él salvó el Celta» decía de forma pomposa la publicidad que pagaba Horacio Gómez quien agitó aún más el asunto al anunciar una ampliación de capital y una inminente junta de accionistas para aprobarla. Mientras Víctor y sus jugadores se preparaban para el duelo ante el Zenit la ciudad era un zoco de accionistas y un fuego cruzado entre los dos grupos.

La épica final en San Petersburgo

Llegó el encuentro de ida en Balaídos. En la puerta a los aficionados ya no se les entregaban programas de partidos sino octavillas sobre la propiedad del club. El Celta, que recibió un gol en el minuto uno, remontó gracias a los tantos de Karpin y de Juanfran en el último minuto que celebró el tanto mostrando una camiseta con el nombre de su novia. Una serigrafía perfecta. Mozorov, el gruñón ruso, salió de Balaídos indignado con «la violencia» empleada por el Celta. Era la primera vez en la historia (tal vez la única) en la que aquel equipo, algo melindroso en los días grandes, fue etiquetado de modo tan «ingenioso» por un rival.

Víctor y los futbolistas del Celta celebran el gol de Benni en el último minuto. / Jesús de Arcos

Durante las dos semanas siguientes el Celta fue cumpliendo las peticiones de Víctor Fernández pero el problema es que algunos no podían jugar en la Intertoto al no estar inscritos. Le sucedió a Catanha, fichaje más caro de la historia en aquel momento, y a Vagner. Pero el Celta tenía a favor la versión veraniega de Benni McCarthy a quien aquellos días se relacionaba con un puñado de clubes dispuestos a pagar un dineral por él. También por Karpin aunque el ruso lo que pretendía era que el Celta le renovase su contrato y no dudaba en hacer declaraciones en público reclamando «lo que es justo». Un fenómeno. John Gregory, entrenador del Aston Villa, que les había sufrido un par de veces era el más interesado en pescar en Balaídos. Pero llegó Víctor Fernández y lo dejó claro: «Aquí no se vende a nadie». Y asunto zanjado. Estaban lejos los tiempos del límite salarial y el control económico. Hoy habrían salido todos por la ventana.

Parte de la expedición del Celta, a las puertas del hotel. / Jesús de Arcos

La ciudad de Mostovoi

El Celta se presentó en San Petersburgo con el equipo renqueante. Mostovoi, que volvía a la ciudad que le vio nacer, era duda, Gustavo no podía jugar, Sergio Fernández y Djorovic tampoco, Jesuli también iba justo…un problema grande. El equipo se hospedó en un hotel con 1.200 habitaciones en el que al poco de llegar le robaron parte del equipaje. «Por fortuna» lo que se llevaron era parte de la comida que la Diputación llevaba para aprovechar los viajes del Celta con la intención de promocionar las delicias de nuestra tierra ante operadores de viaje y empresas turísticas. En el Petrovski, el viejo estadio junto al río Neva que el club ruso abandonó hace unos años, el Celta alineó a Pinto, Velasco, Noguerol, Cáceres, Juanfran; Giovanella, Doriva; Karpin, Mostovoi, Tomás y Benni. Luego Jesuli y Couñago entraron por Mostovoi y Tomás. La tarde amenazó derrumbe. Popovich, un delanterazo, anotó dos goles en el primer tiempo y pareció anunciar el fin de la aventura del Celta. Pero la entrada de Pablo Couñago en el descanso fue providencial. Una dejada suya fue aprovechada por Karpin para marcar a siete minutos para el final y en el descuento otra intervención del redondelano permitió un rechace que Benni convirtió en el gol del empate. Casi a hurtadillas un directivo de la UEFA le entregó el 22 de agosto de 2000 a Karpin el pequeño trofeo dorado que hoy puede verse en el estadio de Balaídos. Cariñosamente se la bautizó en el vuelo de vuelta como la «Philishave» porque su forma recordaba al de una afeitadora. El Celta llegaría el año siguiente a los cuartos de final de la UEFA donde fue expulsado por el Barcelona tras dos de los arbitrajes más infames que ha sufrido en su historia (Graham Barber en la ida y el terrible Markus Merk en la vuelta) y Víctor Fernández volvió a tapiar la puerta del vestuario a cualquier canterano.