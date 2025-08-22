El Celta ficha al central Quique Ribes para el Fortuna
Procede del Castilla y firma hasta 2029
REDACCIÓN
Vigo
El Celta hizo oficial ayer el fichaje del defensa central Quique Ribes, que procede del Real Madrid Castilla y firma un contrato con la entidad celeste hasta junio de 2029.
«El Celta confía en que será una pieza importante este curso gracias a su capacidad para adaptarse a diferentes esquemas defensivos y su veteranía en la categoría», señala la entidad celeste en el comunicado que hizo público por la tarde.
Formado en las categorías de Levante y Valencia, el futbolista que ha cumplido este año los veintún años ha competido las ultimas dos temporadas en Primera Federación con el filial madridista, acumulando más de 2.800 minutos en 42 partidos, en los que además de su participación sumó dos goles y una asistencia.
