El fuego que frustó un anhelado viaje a Balaídos

Llevaban semanas esperando la excursión a Vigo para vivir en directo el estreno liguero de su Celta contra el Getafe, pero los incendios que calcinan Galicia obligaron a la peña Mao Negra, de Cualedro, a suspender el viaje en autobús de cuarenta de sus peñistas. Mientras los de Giráldez intentaban superar la defensa numantina de Bordalás, este grupo de celtistas luchaba contra las llamas que no solo amenazaban sus montes sino también sus casas y sus animales.

«Sentímonos moi agradecidos polo apoio de todo o celtismo. Danos folgos para seguir adiante e loitar pola nosa terra, como loitamos os galegos. Afouteza e corazón. Lumes nunca máis», escribía Mao Negra desde su cuenta de X tras las muestras de solidaridad del celtismo, comenzando por los dos equipos, que salieron al campo luciendo una camiseta con el mensaje «Dor e rabia» en solidaridad con todos los afectados por los incendios forestales que asolan una parte de la Península.

Estos celtistas de la comarca de Verín lamentan que el monte de Cualedro quedase «completamente calcinado. Non quedou nada, pero conseguimos salvar as casas e as granxas, e a xente do pobo unímonos coma nunca para loitar polo noso. Estamos agotados física e mentalmente, pero ímonos erguer e voltar a traballar arreo para que o noso monte volva ó seu esplendor. Non nos imos render. Resistiremos e sairemos adiante unha vez máis. Somos así, e por iso a maioría somos celtistas. Adiante Cualedro! Forza Celta! Xente corrente, galegos e celtistas. Moitas grazas», añaden en las redes sociales estos seguidores del Celta.

El club, por su parte, les recuerda que tienen toda la temporada por delante para realizar el tour por el estadio que habían concertado para este viaje. «Hoxe máis que nunca, estamos con vós», difundió el Celta, solidario con afectados por los incendios forestales como los celtistas de Mao Negra.